¿El cuerpo "nos pide" comer más harinas en invierno?

Hablamos con Melisa Romero, licenciada en nutrición, acerca de cuál es la alimentación adecuada para las bajas temperaturas y cómo lograrla, porque muchas veces se dice que en invierno necesitamos más carbohidratos y calorías para mantener el calor del cuerpo pero la realidad es que esta teoría es errónea.

“Hoy en día contamos con mucha disponibilidad de calefacción, ropa de abrigo, agua caliente, etc, lo que nos permite mantenernos calentitos. Lo que necesitamos, desde el punto de vista alimentario, son alimentos calientes que nos ayuden a elevar nuestra temperatura corporal. Esto no quiere decir que no sean saludables. La clave es la manera en que combinamos los alimentos y en cómo los cocinamos”, comentó Melisa.

Por ejemplo, se cree que comer un guiso es poco saludable en la alimentación y que nos va a generar un aumento de peso. Pero lo cierto es que eso depende de qué ingredientes usemos y en qué proporción. Les dejo algunas recomendaciones para cocinar guisos saludables:

Reemplazar el guiso de arroz o fideos por legumbres, como por ejemplo lentejas. Estas tienen una mejor calidad nutricional y nos van a brindar mayor sensación de saciedad por su gran aporte de carbohidratos , proteínas, minerales y fibra.

, proteínas, minerales y fibra. En lugar de utilizar chorizo, salchichas y panceta, elegir cortes de carne magra, ya sea de vaca (peceto, nalga, cuadril, bola de lomo), cerdo (solomillo, carré) o pollo (pechuga).

Es muy importante incluir verduras. Son las que tienen que estar en mayor proporción en nuestro guiso. Utilizar todas las verduras que encuentres en tu heladera: zapallo, zanahoria, cebolla, pimiento de diferentes clases, tomate, zapallito, choclo, acelga, espinaca, etc.

¡Y obvio la porción que consumimos! Eso siempre es algo que debemos tener en cuenta.

“Hay que tratar de no dejar de lado el consumo de frutas y verduras. Se recomienda ingerir diariamente 3 porciones de frutas y 2 de verduras. Es muy común que las ganas de comer frutas y verduras crudas en invierno sean menores que en verano”, explicó Meli.

Tips para comer más frutas y verduras:

En el caso de las frutas, siempre dejarlas en una frutera fuera de la heladera, en algún lugar visible que frecuentamos varias veces al día

También podemos optar por frutas cocidas, por ejemplo manzana al horno, peras asadas, compota de ciruela o manzana.

Incluirlas en alguna preparación, como en panqueques de avena con fruta, crumble de manzana (versión saludable), budines y/o con gelatina.

Un gran acompañamiento son las verduras salteadas en juliana. Puede incluir cebolla blanca, morada, pimiento rojo y verde, zucchini y muchas más.

Hacer verduras asadas o al vapor.

Acompañar las comidas con puré de zapallo.

Consumir sopa. Siempre caseras, con todas las verduras que encontremos en casa.

No hay que olvidar de aprovechar la fruta y verdura de estación. Es más rica, nutritiva y de menor costo.

“Es super importante no dejar de lado el consumo de agua. Algo que cuesta mucho en invierno, pero no debemos esperar sentir sensación de sed. Dejemos siempre una botellita de agua a temperatura ambiente cerca nuestro, como también podemos servirnos con cada comida 1 vaso de agua para no olvidarnos”.

“El consumo de infusiones pueden colaborar muchísimo para mantenernos calentitos, pero cuidado con los endulzantes ya que la mejor manera es no agregar ninguno de ellos y disfrutar el sabor de cada infusión. Un buen tip es agregarle leche para generar mayor poder de saciedad”, finalizó Melisa.

¡Muchas gracias Melisa por brindarnos tips para una buena alimentación en invierno!