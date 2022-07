La máscara de pestañas a todo volumen que no deja grumos

El secreto de una buena máscara de pestañas es sumar volumen e intensidad a la mirada pero sin empastar ni llenar de grumos demasiado notorios el entorno del ojo. De esta manera, lograr un acabado natural aunque potente.

No es fácil ni frecuente dar con la máscara de pestañas indicada. Esa que adoras y no prestas, esa que te salva siempre, que llevas contigo en tu bolsa para retocarte por si surge la ocasión rápida de verte divina en dos pasadas. Y todas soñamos con encontrar ese cosmético si aún no está en nuestro neceser ¿Verdad?

Pues bien. Esta máscara de pestañas de MAC cumplirá tu sueño del volumen, la longitud, la naturalidad y la fijación impecable durante horas.

Lo mejor es que el efecto se adapta al estilo que quieras darle ese día a tu pestaña. Es decir, según la necesidad del momento puedes maquillarte ligeramente las pestañas o darle más volumen e intensidad para conseguir unas pestañas más provocadoras y atrevidas.

Máscara de pestañas regulable

La máscara de pestañas es quizás el cosmético más importante a la hora de lograr una mirada más intensa. Fuente. Telva

De esto se trata la máscara de pestañas MAC Stack Máscara. Sus características hacen que la composición pueda ser aplicada según el efecto y estilo que quieras lograr. Por eso, tiene una fórmula ultra ligera: se ajusta con cada pasada y sube el volumen muy lentamente para que puedas regular el efecto en tu mirada.

Los creadores quisieron satisfacer todos los gustos y necesidades en un único producto. Si necesidad de ofrecer uno que otorgue pestañas largas, otro que pueda engrosar, dar volumen, curvar o incluso uno más ligth que compla con arreglarlas, peinarlas y resaltarlas solo un poco para ocasiones de día, por ejemplo.

Muchas mujeres recurren a colores alternativos cuando quieren efectos más sutiles como el marrón chocolate, otras se maquillan solo con máscara de pestañas transparentes. Ya no es necesario. Si pruebas esta máscara de pestañas verás que su trazo es liviano y puedes ir regulando la fuerza que le des a las pestañas.

Lo mismo ocurre con la curvatura, la longitud y el grosor.

Al tener esta fórmula tan liviana, no deja grupos y se pueden superponer hasta 40 capas de máscara de pestañas sin crear imperfecciones ¡cuando con tres pasadas la tuya te deja las pestañas super pegadas!

El control sobre el producto es altísimo y la fórmula está pensada para no tener tantas opciones de máscaras de pestañas diferentes en tu bolso.

Por supuesto, implica años de investigación y la última generación en tecnología. Los investigadores tardaron más de dos años en desarrollar esta fórmula con especial atención en que el cepillo acompañe la intención de la nueva composición.



Dos versiones de esta maravillosa máscara de pestaña: ¡que tienes que tener!

El nuevo producto promete una fórmula ligera y modulable. Fuente. Women.

La nueva máscara de pestañas posee doble cepillo. Estos dos cepillos permiten aplicar el producto según el resultado que se busque. Es decir, la MAC Stack viene en dos versiones: la que tiene un Mega Brush y la que posee un Micro Brush. El tamaño más grande trabaja sobre el volumen y la curvatura, el pequeño sobre la longitud y pestañas más finas, detalladas y perfectas.

Las dos cerdas son escalonadas y en forma de pétalo, con varias caras que lo habilitan a trabajar el volumen en distintos ángulos para obtener una terminación perfecta, tal como quieres ver tus pestañas.

Si tienes que elegir uno, se recomienda trabajar las pestañas naturalmente largas con el maxi cepillo y las más finas y cortas, con el cepillo que otorga más precisión, el micro o más pequeño.

Y ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.