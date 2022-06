Sacarse los implantes mamarios, ¿una moda que crece?

Todas en algún momento de nuestras vidas imaginamos hacernos una cirugía estética o bien, la hicimos. A lo largo de los años, la medicina evoluciona y lo que aún pensamos que es complicado, ya no lo es tanto o bien, se descubre que ciertas prácticas es mejor no hacerlas. Por eso, en MDZ Femme consultamos con un cirujano plástico para despejar todas las dudas puntualmente sobre una de las intervenciones más pedidas, los implantes mamarios.

Hay que aprender a querer y a cuidar nuestro cuerpo, siempre. Por ello comenzamos aclarando que para hacernos una cirugía plástica siempre debemos ir por un camino seguro, un profesional matriculado que trabaje en un centro de salud es indispensable para que nos asesore y nos guíe en el camino previo y posterior a la operación.

Nos contactamos con Fabián Cuevas, jefe del servicio de cirugía plástica en la Clínica de Marly de Bogotá, Colombia. El doctor Cuevas trabaja hace más de 20 años con este tipo de operaciones y ha realizado cientos de mamoplastias -aumento de senos- y también retiro de implantes mamarios.

Para comenzar, Cuevas comenta que al realizarse una mamoplastia debe haber una justificación médica, como si la paciente tiene un volumen pequeño y quiere tener uno mayor o tiene sus senos caídos y flácidos pero además son muy pequeños. En el caso de tener senos de "buen volumen" no es necesario colocar implantes.

Existen algunos mitos y verdades en torno a la colocación de implantes mamarios.

"Hay otra técnica con la que uno puede hacer aumento mamario: la lipotransferencia. Se trata de una liposucción donde extraemos tejido graso de alguna zona corporal y parte de ese tejido se inyecta en los senos. Nunca reemplaza lo que logra con un implante, es para volúmenes muy pequeños, para detalles; sobre todo se usa en reconstrucción mamaria post cáncer", explica el cirujano.

Existen algunos mitos y verdades en torno a la colocación de implantes mamarios. El doctor Cuevas asegura que muchos estudios han descartado que produzcan cáncer de mama, aunque sí, rara vez, pueden producir cáncer de la cápsula, un tumor maligno pero curable si se diagnostica a tiempo.

Para atender a esto, "el tratamiento curativo consiste en hacer la explantación del implante con la capsulotomía total, debe ser en bloque. No existe con certeza la incidencia global, pero alrededor de mil casos en el mundo fueron diagnosticados con linfoma anaplásico de células gigantes con aproximadamente 30 millones de mujeres implantadas.

Quitarse implantes, ¿sí o no?

Cuevas comenta que ha tenido pacientes que quisieron quitarse los implantes, pero esto no es lo más común. En algunos casos muy específicos la cápsula puede volverse tan gruesa que el seno se pone duro y doloroso o incluso lo puede deformar, entonces esa puede ser una razón para tener que explantarlo. En otros, las pacientes se sienten satisfechas con el tiempo que los tuvieron y como, se deben renovar los implantes cada 10 años, simplemente se cansaron y deciden quitárselos.

En otros casos, las redes sociales llevaron a que muchas mujeres teman por su salud. Se volvió viral una enfermedad que se llama Síndrome de ASIA (Síndrome Autoinmune/autoinflamatorio Inducido por Adyuvantes), que es provocado por la presencia de un cuerpo extraño en el cuerpo. Puede ser tanto de un implante mamario, de los glúteos, prótesis dentales o inclusive de rodilla.

"Se ha popularizado la posibilidad de que los implantes den síntomas muy generales e inespecíficos que pueden ser cualquier enfermedad, esos síntomas son por ejemplo: dolor de cabeza, caída del pelo, dolores articulares, dolores musculares, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresión, pérdida parcial de la memoria, alergias, rash en la piel e incluso alteraciones digestivas", explica Cuevas.

El mayor riesgo es caer en las manos de personas que no sean realmente médicas.

No hay ningún registro de la cantidad de pacientes que sufrieron el Síndrome de ASIA, se sabe que no afecta a la mayoría y en muchos casos es más la sugestión del paciente u otra enfermedad que este síndrome tan poco frecuente. "No es fácil el diagnóstico, hasta que no exista un método para eso o un examen de laboratorio, una imagen que nos permita llegar a esa conclusión. Hoy científicamente no hay respuesta", afirma el cirujano plástico.

Si una paciente decidiera alguna vez quitarse los implantes o por fuerza mayor, por ejemplo tener que hacer un tratamiento como rayos, después de tres meses podría volver a hacerse un implante de mamas. "La paciente tiene dos alternativas: una sería la lipotransferencia-mencionada al inicio de la nota- o bien puede volverse a colocar implantes", comenta.

El médico que lleva décadas realizando este tipo de operaciones, afirma que en general es seguro someterse a una cirugía de implantes mamarios y que el mayor riesgo es caer en las manos de personas que no sean realmente médicas. Remarca también que lo importante es realizarse un chequeo al año con el doctor que realizó la operación para que haga una palpación y una ecografía mamaria.