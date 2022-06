Cuál es la ropa interior recomendada para todos los días

En esta nota, Belén Laspada, médica tocoginecóloga, nos dará algunos tips para tener en cuenta a la hora de elegir la ropa interior adecuada. Según la especialista, no todas son buenas como tampoco recomendables.

A Belén Laspada la podes encontrar como @belugineco en Instagram. Foto: Belén Laspada.

“Para la elección de la ropa interior tenemos que tener en cuenta las condiciones fisiológicas de la vulva y la vagina. Son estructuras que poseen una humedad diaria y, justamente, para la elección de las prendas íntimas, no tenemos que optar por nada que incremente la humedad o que la deje atrapada. Más aún si vamos a realizar actividades físicas, como ir al gimnasio, cuando hace calor o cuando tendremos un día agitado”, explicó Belén.

Las recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la bombacha apropiada son:

Seleccionar las que sean de tela de algodón porque son suaves, naturales, hipoalergénicas y absorben bastante bien la humedad.

Las prendas de lycra y encaje es recomendable usarlas en momentos muy puntuales, pero no llevarlas en el uso diario.

Evitar la ropa de color, tratar siempre de que sea blanca, porque se usan muchos pigmentos que pueden contribuir a provocar algún tipo de alergia a las personas que tienen la piel más sensible.

Con respecto al tamaño, se recomienda no usarla ajustada y/o más holgada. Tiene que quedar cómoda al cuerpo.

No usar de manera diaria colaless o hilo dental porque la tela está en íntimo contacto con la mucosa anal y con el roce podría haber movilizaciones de bacterias anales que migran hacia la vulva y eso favorecería a algunos tipos de infecciones.

En cuanto al corpiño, "si nos vamos a la recomendación estricta, deberíamos usarlo solo cuando menstruamos, estamos embarazadas o dando de mamar. El resto del tiempo deberíamos estar sin nada. En el caso de que la paciente diga que ella se siente más cómoda usándolo diariamente, como consejo le diría que no use los que tienen aro de metal, el corpiño 'ideal' sería el deportivo. Y, por supuesto, usarlo preferentemente durante el día y en la noche sacarlo", dice Belén Laspada.

"El beneficio de no usar corpiño es que los músculos que tenemos por debajo de las mamas se fortalezcan solitos. Si tienes un músculo que no lo haces trabajar, porque todo el tiempo lo está sosteniendo, se pone flaquito y no cumple la función que tiene que cumplir. Por esta razón, se llama sostén".

Recuerda que cada cuerpo es único y ante la duda lo ideal es consultarle a tu profesional de confianza. No olvides que estos tips fueron dados por una médica ginecóloga. ¡Ten en cuenta esta serie de recomendaciones para elegir tu ropa interior!