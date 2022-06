Lo que tienes que saber antes de usar el anticonceptivo subdérmico

Hoy en Mdz Femme vamos a conocer las claves del implante anticonceptivo subdérmico -popularmente llamado chip anticonceptivo-, gracias a Graciela Diaz Guitart, médica tocoginecóloga, súper reconocida en Instagram por su cuenta @ginecoloca.

Graciela Diaz Guitart explica que el implante anticonceptivo es un dispositivo de plástico flexible, que tiene el tamaño aproximado de un fósforo y que se coloca por debajo de la piel, por esto su nombre “implante anticonceptivo subdérmico''. Una vez en el cuerpo, va liberando de forma progresiva una hormona llamada etonogestrel (progestágeno).

Dra Graciela Diaz Guitart. Foto: @Ginecoloca

Entre las ventajas del mal llamado chip anticonceptivo la doctora enumeró: “El implante subdérmico es un método hormonal de largo plazo, tiene una duración de 3 años, es reversible, muy efectivo (tiene un 99% de efectividad) y no contiene estrógenos. Actúa inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical, de esa manera imposibilita el ascenso de los espermatozoides”, explicó.

Método anticonceptivo subdérmico. Foto: Google.

Preguntas frecuentes en consultorio

¿Cuáles son las ventajas de este método anticonceptivo?

La principal ventaja es su efectividad y que no depende de la persona, una vez colocado no hace falta ningún control, comienza a actuar y dura 3 años. Otra ventaja es que se puede usar a cualquier edad, siempre que la paciente no tenga contraindicado un anticonceptivo hormonal. También se puede aplicar en casos en los que están contraindicados los anticonceptivos con estrógeno e incluso se puede usar cuando damos de mamar.

¿Podrías enumerar las desventajas, si es que las hay?

Puede producir alteraciones del patrón de sangrado: una de estas es la amenorrea, que produce ausencia de la menstruación durante los 3 años de uso; otra es el spotting, es decir, sangrados constantes e intermenstruales. “Cabe destacar que estas alteraciones del patrón del sangrado no tienen implicancias a nivel de la salud ósea, que no hay problema que se produzcan, sólo que puedan resultar molestas para la paciente”. Puede provocar un leve aumento de peso (1 o 2 kg en los 3 años de uso). Puede provocar un poco de acné en las personas que lo utilicen.

Las 2 últimas no se presentan en todas las pacientes pero pueden aparecer.

Noticias Relacionadas "Ginecoloca": la ginecóloga mendocina que es furor en instagram

¿Son aptos para todos los cuerpos?

No es el método anticonceptivo ideal para una paciente que tenga sobrepeso u obesidad, ya que para que sea un método 100% efectivo debería utilizarlo SIEMPRE con preservativo.

Cabe aclarar que siempre recomiendo el uso de preservativo con cualquier método anticonceptivo porque es el único que previene las infecciones de transmisión sexual.

¿Qué mitos rondan alrededor del método anticonceptivo subdérmico?

El mito más importante respecto a esto es que la colocación es dolorosa o es molesta. La realidad es que se coloca con anestesia local. Es un procedimiento muy simple, que lo debe hacer un profesional en el consultorio.

También se cree que son solo para adolescentes, pero la realidad es que se pueden utilizar a cualquier edad.

¿Qué le recomendarías a alguien que esté con dudas de su uso?

Mi principal recomendación es que se informen y le consulten a su ginecóloga todos los efectos que pueden tener (cambios del patrón de sangrado, de acné, etc), para que tomen la decisión con todo el conocimiento, porque sino estamos viendo muchas consultas para extracción de implante luego de que la paciente ve todos estos efectos.

Otra recomendación, si presentan algún tipo de alteración del sangrado, como sangrados intermenstruales, hemorragias, etc, consulten a un profesional, porque tienen tratamiento.

¡Muchas gracias Graciela Diaz Guitart por tu tiempo y por compartir tu conocimiento!

Clickea aquí para aprender más sobre salud femenina en sus redes.