Rosalía lleva la manicura japonesa que es tendencia

La cantante española Rosalía arrasa con sus éxitos como “Malamante“ o “Con altura“ pero también lo hace en Instagram, en donde despliega un estilo único que se vuelve tendencia con cada posteo. Esta vez, sorprendió con una manicura increíble, un diseño impresionante de nail art ¡recrea sus uñas XXL con estos preciosos dibujos!

El estilo extravagante de Rosalía: ¡hasta en su manicura!

Delicadas y etéreas, las manos de rosalía tomadas por su manicura en su salón. Fuente. Instagram. @betina_goldstein

Los looks de Rosalía son personales, extravagantes y súper originales. Le encantan las uñas XXL, las joyas y el mix de glamour con look sporty. Muchas veces sus prendas vintage conviven con looks futuristas y cabellos rosados.

En cuanto a su manicura, el tema que nos convoca, debemos decir que se convirtió en toda una referente de las uñas de acrílico.

La cantante varía entre diseños exagerados y uñas cortas con facilidad, sin ninguna contradicción, ya que varias veces aseguró que se viste como se siente ese día y se arregla según tenga ganas, sin una constante en su estilo que pueda definirse.

En esa sintonía, algún día con mucho flow habrá descubierto este etéreo y delicado diseño que responde a un estilo japonés conocido como fish nails. Y claro, es un rotundo éxito en Instagram.

Fish nails: Rosalía y su original manicura

Los dibujos se pueden realizar en uñas limadas de diferentes formas, sobre color o sobre una base nude. Fuente. Instagram. @homeofnailart

La cuenta de su manicura, Betina Goldstein delató esta nueva manera de Rosalía de adornar sus uñas. La cantante, confesa fanática del nail art, es pionera entre las celebridades en llevar esta tendencia que pronto arrasó entre las figuras de Hollywood que corrieron a pedirla a sus especialistas y salones.

Los dibujos se realizan con pinceles y palillos finos y requieren de paciencia y precisión. Suelen hacerse sobre una base de esmaltado lisa que puede ser rosa, naranja o nude y sobre el dibujo, se realiza un acabado gloss de por lo menos una capa o dos.

Este tipo de dibujos de peces típicos de los parques japoneses están asociados a la buena suerte, la abundancia y la tenacidad, ya que es un símbolo de paciencia y triunfo por haber sabido esperar.

Este tipo de diseños, en los que hay opciones más realistas, otras más minimalistas y fondos de diferentes colores, son perfectas para los vestidos color pastel pero además, combinan con negro, por sus contornos que suelen ser de este color.

Además, se puede optar por decorar las uñas con algún detalle como un punto luminoso y jugar con las joyas adherentes.

¿Qué esperas para recrear el estilo de manicura de Rosalía para tu próximo evento?