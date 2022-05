La cera que remueve el maquillaje de ojos a en segundos

Es el nuevo formato que tienes que probar. En segundos, la cera desmaquillante de ojos que remueve maquillaje a prueba de agua. Es un bálsamo que limpia y cuida tu piel como ningún otro producto.



Conoce la clave para el primer paso de esta nueva técnica de la doble limpieza coreana que todas quieren emular. Quizá, todavía creías que las únicas que existían eran las toallitas desmaquillantes para deshacerte del maquillaje, pero no.

No puedes estar más equivocada porque además de que es un producto que genera residuos constantemente, según los dermatólogos expertos en estética, no son la mejor alternativa para desmaquillarse. Estas hacen una limpieza muy superficial que no termina siendo efectiva. Aunque puedan resultar cómodas, tienen muchas más contras que pros y solo deberían ser usadas como un método de urgencia.

La cera desmaquillante de ojos que remueve maquillaje a prueba de agua en segundos, consigue una doble limpieza. Es lo que hacen las coreanas y en lo que a la piel del rostro se refiere, son las que nos llevan ventaja por ello se han convertido en referente mundial.

¿Cómo funciona la cera desmaquillante de ojos?

La cera desmaquillante de ojos que remueve el maquillaje a prueba de agua viene como un bálsamo. Es un producto menos conocido, pero asegura que se pueda derretir el maquillaje en segundos.

Desde L’Oréal explican: “Lo que sentirás después de desmaquillarte es un confort total y una piel totalmente limpia y fresca. ¿Lo mejor? La rapidez con la que, en un solo gesto, te despides de tu maquillaje del día hasta el día siguiente”.

Esta cera desmaquillante es perfecta para la piel sensible y es de L’Oréal. Su forma es un bálsamo que tiene propiedades calmantes para tener una piel limpia, confortable y suave, todos los días. Está inspirado en rituales de limpieza profesionales y tiene una textura en crema muy rica y untuosa que se funde mientras se masajea para eliminar los restos de maquillaje sin resecar la piel.

Increíblemente, es una de las opciones más económicas para quienes buscan probar este nuevo formato de desmaquillante. Lo mejor, es que nutre y suaviza la piel a la vez que elimina el maquillaje de forma rápida y limpia, en segundos.

Su presentación es sólida, como una cera translúcida y evoluciona hacia una textura oleosa. Eso, la convierte en una suave emulsión al contacto con el agua. A esa sensorialidad extrema se le suma una eficacia por sus extractos bio que calman e hidratan ofreciendo un escudo anti-polución. FUENTE: ABC de Sevilla - Cera desmaquillante de ojos en forma de bálsamo para remover el maquillaje en segundos de L`Oreal

Cómo remover el maquillaje en segundos

Aplica la cera desmaquillante tanto para el rostro como para los ojos. Masajea suavemente sobre la piel seca incluyendo el contorno de ojos donde está el maquillaje y luego enjuaga con agua tibia.



Ese bálsamo se transforma en una leche cremosa hasta que desaparece por completo. Así, no solo se consigue desmaquillar y arrastrar toda la suciedad, sino que también queda hidratada la piel gracias a las propiedades que tiene.



¿Qué te ha parecido? Cuéntanos qué productos usas como desmaquillante de ojos.



¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.