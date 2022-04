Cómo elegir correctamente productos libres de crueldad animal

Los mejores productos que existen no son solo deberían ser los de buena calidad, sino también aquellos que están en contra de la crueldad animal y preserven el cuidado del medio ambiente. Pero, ¿cómo sabes si lo que estás eligiendo cumple con esto? ¡Te damos los tips infaltables!

Los productos libres de crueldad animal son aquellos en cuya producción (ingredientes) no se testea con animales. Obviamente que no cualquier marca puede ser calificada como cruelty free, sino que deben cumplir con un par de requisitos como que no prueban sus productos en animales, verifican con sus proveedores de materias primas que no prueban en animales y no venden sus productos en tiendas de China.

Las marcas de belleza promueven el no probar en animales diferentes productos. Foto: Los 40.

China es uno de los países que testea en animales distintos productos de belleza, por eso toda marca beauty que comercialice en ese país, no puede ser libre de crueldad animal. ¿Cómo te darás cuenta de esto? Porque son productos que no van a tener los logos de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) o de Cruelty Free International.

Las marcas libres de crueldad animal deben tener este tipo de logos certificados por una entidad. Foto: Dove.

Este es el requisito principal a la hora de saber comprar un producto que no testee en animales. También, antes de comprar puedes investigar sobre la marca, ya que si es aprobada por PETA o cualquier organización en contra del uso de animales en pruebas de belleza, tendrá una declaración firmada en donde se compromete a no ejecutar, comisionar o pagar pruebas sobre animales tanto en sus ingredientes como producto final.

¡Te enseñamos las marcas de belleza que son cruelty free en Argentina! Foto: Viste la Calle.

Algunas marcas de belleza que están aprobadas en contra del testeo animal en Argentina son: Weleda, Villeneuve, Suave, Tresemmé, St.Ives, Sedal, Rayito de Sol, Natura , Issue, Herbal Essences, Garnier, Dove o Hawaiian Tropic.

Desde MDZ Femme te recomendamos elegir aquellos productos en contra de la crueldad animal para ayudar a preservar el medio ambiente.

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.