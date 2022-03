Cómo elegir la esponja de baño correcta para obtener una piel 10

La esponja de baño es una herramienta que usamos todos los días al bañarnos. Pero muchas veces no sabemos usarla correctamente para que haga efecto en nuestra piel. Es por esto que en esta nota nos dedicamos a contar cuáles son las claves para elegir una esponja de buena calidad y duradera.

Como todos los productos de estética, hay que elegir aquellos que sepamos que son buenos y que no dañen nuestra piel. Las esponjas de baño son elementos necesarios para todos y es muy probable que no la estés eligiendo correctamente. Te pasamos algunos tips infaltables.

La esponja de malla es la más indicada para pieles sensibles.Foto: Alibaba.

En realidad, la esponja de baño por la que te decantes dependerá del tipo de piel que tengas. Si tienes una piel muy sensible, te recomendamos las esponjas naturales y de malla, ya que al frotarlas no te generarán rojeces ni tampoco irritaciones. Como no podrán frotar, lo mejor será comprar un exfoliante natural para pieles sensibles que te ayudará a remover toda la suciedad de tu cuerpo.

La esponja de doble cara es la ideal para pieles más resistentes. Foto: Korporis.

Por otro lado, las pieles normales a resistentes, deberán buscar aquellas esponjas de baño de doble cara. Una cara suave y otra granulada serán los componentes para la esponja correcta si tienes esta piel. ¿Para qué sirven cada cara? La más suave sirve para las zonas más sensibles como cuello o escote, y la más granulada se utiliza para zonas más gruesas como piernas y brazos.

El guante de crin es el mejor exfoliante para las pieles más grasas. Foto: Mundo Deportivo.

Por último, si tu piel es grasa o es de producir mucho sebo, te servirá el guante de crin o exfoliante. Este tipo de esponja está hecho de un material rugoso que te ayudará a sacar todo el exceso de grasa acumulada durante el día. Lo mejor será que frotes con intensidad sobre tu piel con movimientos ascendentes.

La próxima vez que vayas a comprar una esponja de baño, procura elegir aquella que servirá para tu piel y verás los resultados rápidamente.

*¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.