Los mejores diseños de uñas que Lali Espósito luce en La Voz

Lali Espósito es una fashionista declarada. Le gusta la moda, jugar con looks diferentes, animarse a propuestas atrevidas que siempre llamen la atención y marquen tendencia. La jurado de La Voz argentina cuida cada uno de los detalles de su estilo y más allá de los outfits siempre apuesta fuerte al make up, el peinado y el nail art (arte de uñas), que cobra cada vez más protagonismo.

El trabajo en las uñas completa sus looks y lo combina con su ropa cada vez que tiene una presentación importante o es tapa de alguna revista.

“¿Cómo hacés para que no se te rompan las uñas?”, le preguntaron sus seguidores en un vivo en las redes sociales. “Porque me las hace la number one del mundo: Gimena Catalano, beach”, respondió la artista.

Efectivamente la responsable de sus creaciones es Gimena Catalano, fundadora de "Las Uñas, nail studio". Ella también atiende a otras celebrities, como Candelaria Tinelli o Luli Fernández.

Lali Espósito sigue una tendencia mundial en manicuría como son las pointy nails, uñas ultra largas y puntiagudas que generan un efecto de dedos más largos. Son una extensión de uñas esculpidas en acrílico, que dan la sensación de ser “dagas” y suman potencia y rock a su look.

Stefania Ponce, manicura y nail artist de @missunas_, analizó para MDZ Femme los mejores diseños de la artista de La Voz. Ideal para inspirarte y crear tu propio look.

Estilo geométrico

Con un estilo geométrico en este outfit la artista combinó el color de las uñas con su vestuario. Fuente: Instagram.

“En este caso la cantante apostó a un diseño de nail art con esmaltado semipermanente y a mano alzada en donde juega con formas geométricas y la combinación de dos colores, rojo y blanco”, explicó Ponce. No es casualidad que combine perfecto con el mono que llevaba puesto y hasta con el botón de su asiento como jurado en La Voz.

Con incrustaciones

Para este look más glam rock Lali apostó por unas uñas con incrustaciones en pedrería dorada. Fuente: Instagram.

En esta ocasión la artista eligió un tono más claro, con un diseño más clásico como la francesita en V combinando los colores tendencia de esta temporada como son los tonos tierras. “Pero sin dudas lo que marca la diferencia en esta propuesta son las incrustaciones en pedrería dorada, que le aportan glamour y rock al look”, comentó la experta en uñas.

Tornasoladas

Lali Espósito se suma a la tendencia de las pointy nails, uñas ultra largas y puntiagudas. Fuente: Instagram.

En este look Lali Espósito tiene sus uñas esculpidas de forma stiletto, con un esmaltado semipermanente en negro. “Para lograr ese efecto tornasolado se adhiere al esmalte un pigmento metalizado Camaleón que le da ese efecto tan especial”, aseguró Stefanía.

Con francesita en V

La cantante elige la clásica medialuna más la francesita en V con colores super trendy. Fuente: Instagram.

Esta es una variante más moderna de un clásico de manicuría como es la francesita. “Esta propuesta es más sencilla pero el resultado es muy sentador. Con un esmaltado semipermanente a mano alzada se realiza la clásica medialuna más la francesita en V. Lo importante es la combinación de colores - explicó Ponce-. Lali usó una paleta súper trendy con colores que serán tendencia en primavera verano”.

¡Ahora que ya estás lista para usar a Lali Espósito de inspiración y tú también jugar con diseños en tus uñas!