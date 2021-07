Una rutina de skincare de 3 pasos perfecta para mujeres de 30 años

El skincare es el cuidado que se le da a la piel tanto a la noche como a la mañana para mantenerla limpia e hidratada. En esta nota te recomendamos algunos puntos importantes importantes para que tu rutina sea perfecta y nos enfocamos en las mujeres que recién cumplen 30 años, quienes deben comenzar a hidratar el rostro.

Una piel sana comienza desde adentro con una buena alimentación, actividad física y mucha agua desde muy temprana edad. Además, hay productos que pueden ayudar a mejorar su aspecto y prevenir el envejecimiento con simples pasos que son esenciales en las rutinas de skincare de todos.

Los 3 pasos más importantes en la rutina de skincare

A los 30 años ya comienzan a notarse las primeras líneas de expresión, que se pueden combatir con productos antiage. Pero para aquellos que no les preocupa tanto el envejecimiento y simplemente quieren lucir una piel sana, hay tres pasos de su rutina que no se pueden olvidar:

Limpieza

Limpiar la cara es el primer paso de una rutina efectiva para sacar la suciedad, el sebo y toda la contaminación. Cada piel tiene necesidades distintas y por ello hay un sinfín de productos que se ajustan a cada persona. Los limpiadores se pueden encontrar en gel, el agua micelar, aceites, leches y más.

Dentro de los productos de agua micelar hay dos versiones: la común y la que es a base de aceites, la ideal para quitar el maquillaje. En el caso de la línea Garnier, una de las más económicas y efectivas, tiene una gran popularidad el agua micelar de rosas, pero la efectiva para sacar el maquillaje es el agua micelar en aceite/óleo, conocido como bifásica. Sus precios son de aproximadamente $800 argentinos.

Agua Micelar en aceite. Fuente: Garnier

También se pueden encontrar leches desmaquillantes como el Pureté Thermale Vichy que tiene 3 pasos en 1: desmaquilla, limpia y purifica. Incluso está indicada para desmaquillar ojos, no irrita y deja la piel suave y fortificada. Su precio es de aproximadamente $2300 argentinos.

Hidratación

Para evitar el envejecimiento y tener una piel sana, la hidratación es fundamental. El primer paso para esto es determinar qué tipo de piel tenemos para elegir la crema correcta (seca, mixta, grasa, con tendencia al acné, rosácea, entre otras). Aquí es fundamental consultar con un dermatólogo.

Es importante destacar que no todas las pieles grasas ni todas las pieles secas necesitan los mismos productos, porque cada persona es distinta. Por ejemplo, una crema hidratante no es precisamente antiage y un producto antiage no es precisamente un hidratante, por lo cual el especialista indicará cuál es la mejor opción de cremas o serums.

Protector solar

El protector solar es el producto estrella de la rutina de skincare y solo se utiliza durante el día. De esta manera, la piel está protegida contra los rayos de sol que la manchan, aceleran su envejecimiento y pueden dañarla de una manera muy profunda.

Se debe usar aún en días nublados y en invierno, ya que la exposición al sol está constantemente. Además, es una buena manera de prevenir el cáncer de piel y lunares que pueden traer complicaciones en la salud.

¡Listo, con estos 3 pasos ya estás haciendo mucho por tí y por tu cuidado facial!

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Te recomendamos que consulte con su Dermatólogo de confianza.