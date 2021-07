Las lociones corporales satinadas que borrarán todas las imperfecciones de tu piel

Las lociones corporales satinadas están compuestas de aceite en loción. Así consiguen hidratar rápidamente la piel seca, se absorben rápido y dejan un efecto sedoso que cubre imperfecciones.



El aceite es capaz de hidratar profundamente, pero mancha y es por eso que no resulta práctico para los trajines de la vida cotidiana que tenemos hoy las mujeres. En este contexto, llegan las lociones corporales satinadas con todo lo que estábamos pidiendo a gritos.

Se trata de un producto que calma la sed de las pieles ultra secas, pero al mismo tiempo no mancha. Tiene la textura característica del aceite pero más cremosa y liviana, como una especie de sérum.

Lo mejor es que se puede usar después de la ducha y salir inmediatamente, sin necesidad de esperar como en el caso de los aceites. ¿Un plus? Las lociones corporales satinadas dan un efecto instantáneo de luz. Es decir, combinan lo mejor del aceite corporal con la crema corporal y se vuelve un must have para tu neceser ¿Qué esperas para probarla?

Un producto para atesorar: las lociones corporales satinadas

Deliciosas, aromáticas, ligeras y super hidratantes. Así son las lociones corporales satinadas que se imponen como una solución increíble y práctica para el uso de todos los días.

Dan un tono parejo e iluminan, a la vez que nutren y llevan humedad a las capas más profundas de las pieles deshidratadas. Una de las estrellas entre este tipo de productos es el lanzado por Neutrógena bajo el nombre de Aceite en Loción Fórmula Noruega.

Se trata de un producto ideal para pieles secas, que otorga un acabado satinado sin dejar en la piel esa sensación pegajosa tan frecuente al utilizar aceites. Al no ser grasa es perfecta para usar una o dos veces al día, después de ducharse y sentirse todo el día con la piel espléndida.

La fórmula de este aceite en loción está diseñada para penetrar en profundidad llevando a las pieles con problemas de hidratación un shock de parafina, vitamina E y glicerina directo a donde la necesita.

Además este aceite en loción brinda una textura agradable, un aroma inigualable pero a la vez protege, suaviza y alivia este tipo de pieles.

De esta manera, combina la acción de la profunda hidratación que dura 24 horas con la rápida absorción y la capacidad de crear una especie de película protectora que protege y empareja el tono de la piel al mismo tiempo.

Se trata, además, de un producto completamente hipoalergénico y con una línea de productos asociados como su labial, que contiene - además de los activos antes mencionados- aceite de sésamo. Un lujo que la sed de tu piel va a agradecer.

¿Qué otras marcas que tengan lociones corporales satinadas conoces?