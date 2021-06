Una dermatóloga aconseja: ¿cómo armar una buena rutina de skin care?

Está muy de moda la rutina skincare, hacer muchos pasos y tener varios productos. Esto es muy positivo, porque nos incentiva a cuidar más nuestra piel. En esta nota, les cuento cuáles son los pasos básicos y cómo aprender a cuidarse.

Primero quiero remarcar que la rutina de cuidado facial no es la misma para todos. Depende de la edad, la condición de la piel, el lugar donde vivan, la presencia de alguna patología (rosácea, acné, manchas, etc), medicación que tomen y un montón de factores más. Incluso para una misma persona, las necesidades de la piel, y por ende la rutina, pueden ir cambiando.

Por lo tanto, no sirve copiar rutinas a conocidos o comprar por comprar. Incluso no siempre lo más caro es lo mejor, ni tampoco porque sea de buena marca nos va a hacer bien. He aquí uno de los motivos sobre por qué es importante conocer nuestra piel.

Los imprescindibles

Si hablamos de cuidado facial, hay 3 elementos que no pueden faltar:

limpieza hidratación protección solar

Una vez que logramos esta rutina y encontramos los productos adecuados, recién ahí podemos empezar a incorporar más pasos. Y esto realmente es un camino de ida, porque es mucho lo que podemos lograr con una simple rutina en casa.

El médico dermatólogo es el profesional indicado para evaluar la piel integralmente. Tiene en cuenta todo lo que les mencioné y además puede incorporar cremas bajo receta que muchas pieles necesitan. Es por esto que los invito a consultar con sus dermatólogos/as cuál es el producto ideal para su piel.

