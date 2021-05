Alimentación consciente: qué es exactamente y qué beneficios aporta

La alimentación consciente es una nueva manera de comer, no solo pensando en lo que estamos consumiendo sino más relacionada a elegir alimentos orgánicos y saludables. Básicamente es cuidar tu alimentación desde la mente hacia tus alimentos en la mesa.

Muchas veces comemos rápido, apurados, ansiosos y finalmente no disfrutamos. Para adentrarse en este nuevo tipo de cocina te daremos algunos conceptos sobre este tipo de alimentación que debes conocer:

Por tu salud

Foto: InfoAlimentos

Es mejor para la salud, ya que aprendes a evitar los alimentos súper procesados, con calorías innecesarias que no aportan nutrientes a tu cuerpo.

Además, aprendes a comer más despacio, a saborear los alimentos, a tomarte el tiempo necesario para procesar tus comidas.

Economía

Foto: FoodTech

Ayudas al comercio local, aportando dinero a aquellas personas que cosechan desde su propia huerta para llevarlo directamente a tu mesa.

Cuidado del planeta

Foto: Blog de la Prevención contra el Cáncer

Aprendes a seguir un plan alimentario consciente y cuidas de todo lo que te rodea, consumiendo alimentos que no favorezcan a los procesos de producción de cultivo rápidos. Además, frutas y verduras de estación serán las elegidas para tus platos.

Comer mejor

Foto: Vive Sanamente

Es una tipo de alimentación que no discrimina los alimentos, sino que aplica el pensamiento de que no existen malas comidas para la salud, mientras todo sea en su justa medida y sabiendo que existen alimentos que aportan muchas calorías vacías que no necesitamos todo el tiempo.

Disfrutar

Foto: Occidente Diario

El momento de la comida debería ser un momento de tranquilidad y de espacio reflexivo con lo que tenemos en el plato. Debemos olvidarnos de todas nuestras distracciones del día y concentrarnos en esos minutos de encuentro con nuestros alimentos.

Te recomendamos que antes de empezar cualquier tipo de alimentación nueva, visites a una nutricionista para que juntas puedan armar un plan adecuado para ti.

