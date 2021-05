Descubre los mejores labiales semi-matte para lucir espléndida por muchas horas

El acabado Semi-Matte llegó para quedarse en los labiales. Es una manera perfecta de conseguir cobertura, colores vibrantes y luz en una misma pasada. Pero ¿Cómo elegir el mejor?

¿Qué es un acabado Semi-Matte?

Los labiales Semi-Matte otorgan un acabado intenso, super pigmentado que da un aire sofisticado, elegante y distinguido. Lo mejor es que proporcionan horas de duración, no manchan y, gracias al crecimiento del mercado, puedes encontrarlo en los infinitos tonos.

El mayor problema es que pueden producir sequedad, pero es fácil contrarrestar este efecto, que se puede dar por el uso permanente sin cuidados. Bastará con un roll de ácido hialurónico para áreas sensibles, manteca de karité, aceite de coco o de jojoba para mantener la zona con buena hidratación y ¡voilá!

Que nada te impida recurrir a este ítem de belleza que otorga practicidad y buena terminación en pocos minutos. Aquí, un repaso por algunos de los mejores labiales Semi-Matte de la industria.

Los mejores labiales Semi-Matte

Matte Lipstick en tono Diva de MAC

Se trata de una gama infalible: el burdeos muy oscuro. Es uno de esos tonos que tenemos en el neceser repetidos mil veces porque además de ser de los que más se utilizan, es ideal tener distintas marcas hasta dar con la favorita.

Fuente. MAC

Sin dudas, MAC Cosmetics dio en el blanco con este labial Semi-Matte. Es super cubritivo pero tiene la mejor de las cualidades entre los labiales de su tipo: no reseca. De extra duración, se mantiene inapelable durante todo el día sin retoques y su tono es el mismo a lo largo de más de 12 horas.

La gama es muy Hollywood años dorados. Especial para las pieles pálidas con bases ligeras, líquidas y siempre imitando el tono natural de la piel. El tono Ruby Woo de la misma marca es otra opción similar y un poco más vibrante, pero igual de sensual.



Liquid Le Marc en tono Slow Burn de Marc Jacobs Beauty

Este soñado rosa pálido, que no es demasiado pálido, es tan favorecedor, natural y duradero que lo amarás. Es lo suficientemente cremoso como para que no reseque y, aunque no llega a ser un gloss, le da un aspecto jugoso a los labios.

Fuente. Sephora

Dura horas intacto, incluso bebiendo algo y ¡besando! Perfecto para esos días de looks casuales o cuando el outfit ya es lo suficientemente estridente y elegimos bajar un poco con un maquillaje más neutro.

3. Stunna Lip Paint en el tono en tono Unlocked de Fenty Beauty

Creado por Rihanna, es uno de sus favoritos. La reina de los escenarios lanzada hace ya un tiempo en la industria de la belleza creó justamente esta línea con la idea de que esos labiales pudieran durar intactos aunque los labios que los lleven puestos besen durante toda la noche (¡sic!).

Fuente. Fenty Beauty

Con este producto lo consiguió porque es realmente indeleble. El potente fucsia levanta la luz de cualquier rostro al aplicarlo y favorece en cualquier tono de piel. Casi roza el color flúor, por lo cual es super vibrante, alegre y apto para salir de fiesta.

¿Con cuál te quedas?