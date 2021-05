Tres colores que debes evitar si quieres delinearte y tienes muchas ojeras

Ya no sabemos qué hacer con nuestras ojeras. A pesar de que se intentaron poner de moda nuevamente con distintos videos y trucos de influencers en Tik Tok, no lo lograron hacer. La mayor tanda de casos que tienen muchas ojeras o bolsas debajo de sus ojos es debido a la herencia, es decir que las ojeras son gracias a nuestros abuelos, papás o mamás. Pero eso no quiere decir que no vayas a visitar a un especialista para que revise si todo va bien o si surgieron por falta de una vitamina o problemas en tu cuerpo.

Hoy en día hay que aceptar a nuestro rostro como es , aunque podemos buscar aquellos trucos o consejos que nos permitan disminuir visualmente las ojeras y lucir con más pulcritud y suavidad nuestros ojos. Te damos tres tips de delineados que jamás debes hacerte si quieres disimular ojeras o bolsas.

Violeta o azul

Cortesía: Betina Frumboli

Al ser colores profundos y que tienen una similitud con los colores de las venas que van en nuestras ojeras, es mejor evitarlos. Recordemos que existen mujeres que tienden a tener un color violáceo debajo de sus ojos y si lo delineamos del mismo color, lo único que haremos será resaltar más aquello que queremos disimular.

Verde

Cortesía: Elle

Es el color que menos favorece a aquellas que tienen ojeras con este subtono. Si queremos usar este delineador verde sí o sí, podemos aplicar un maquillaje muy luminoso y agregar toques de luz en los párpados.

Negro

Cortesía: Vanitatis

Se suele creer que el smokey eye en negro permite que tus ojos luzcan más grandes y es cierto pero debemos cuidarnos del hecho de que este color hace que las ojeras resalten más y luzcan más oscuras de lo normal.