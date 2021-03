Esto es lo que deberías saber de tu piel si tienes más de 40 años: arrugas, bolsas y flacidez

No podemos parar el tiempo, aunque sí volverlo un poco más lento. Eso sucede con el cuidado de nuestra piel: no podemos parar el envejecimiento, pero sí ralentizarlo. No importa si tenemos 15 o 30, nunca es tarde para consultar y empezar el cuidado de nuestro rostro de la mejor manera.

Los expertos explican que los primeros signos de envejecimiento comienzan a aparecer alrededor de los 30 como las patas de gallo o las arrugas de expresión en el entrecejo y frente, aunque resaltan que dependiendo de la genética, hay personas que comienzan con manchas en la piel, bolsas u ojeras con menos de 40 años.

¿Cuándo deberíamos recurrir al dermatólogo? Pues, cuando aparezcan manchas prematuras que pueden volverse malignas con el tiempo. Lo recomendable es estar atentos si esas manchas cambian de color o textura en la zona de la cara o escote. Muchas también nos preguntamos si el uso de la mascarilla hace que nuestra piel luzca peor, pero los dermatólogos explican que la mascarilla nos protege del fotoenvejecimiento , es decir, el envejecimiento por la exposición solar, lo cual es muy recomendable.

Pero, ¿qué podemos usar para prevenir o enlentecer nuestras arrugas? Pues, cuatro activos infalibles.

* Ácido hialurónico: tersa nuestra piel y la hidrata.

* Proteínas tensoras de soja: aumenta la producción natural de colágeno, lo que genera un efecto tensor en nuestra piel.

* Vitamina C: ayudan a proteger el ADN y evitan las manchas de la edad y oscuras. Además, previene la flacidez cutánea.

* Protección solar mayor a FPS 50 todos los días.

Además de usar todos estas prevenciones para las arrugas, no debemos olvidar realizar una rutina de belleza facial todos los días para hidratar la piel.