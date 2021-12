Qué es la asertividad y cómo conseguirla para obtener lo que quieres

El psiquiatra Juan José Vilapriño habló sobre "asertividad", esa actitud y conducta tan preciada que algunos especialistas definen como nata y otros, como el columnista de MDZ Radio, aseguran que también se puede desarrollar a lo largo de la vida. Dio recomendaciones para lograrlo.

Vilapriño comenzó contando que hay cierta polémica en los ámbitos académicos sobre si la asertividad es una habilidad, es decir lo que uno entrena en la vida, o una capacidad, con lo que uno nace. "Varios pensamos que son las dos cosas".

¿Qué es ser asertivo?

"Es expresar lo que a vos te pasa, mostrar tus necesidades, hacer valer tus derechos y tu opinión respetando de manera sumamente rigurosa a la otra persona", contó el psiquiatra. Explicó también que "el sarcasmo y el humor son un medio, puede complementarse con la asertividad que es el fin. Podés usar humor o ironía pero lo asertivo será el mensaje".

"Es cariñoso, con un tono de voz afable. Hay una postura también. Ser líder es ser asertivo", continuó detallando. Hay dos formas comunicacionales y de conducta que están en ambos polos de la asertividad: la agresividad y la pasividad. En ambos extremos no estás cuidando tus necesidades y en el de la agresividad encima te alejás de los demás, porque les faltas el respeto".

Pero, ¡a no confundir! "El asertivo también se tensa y tiene miedo, la diferencia es que no lo expresa de manera tan intensa como el que no lo es. Porque el asertivo tiene angustias, pero está convencido de lo que tiene que hacer".

Como se dijo más arriba, la asertividad es comunicación y también conducta. "La conducta asertiva es tener un proyecto u objetivo y cumplirlo más allá de todos los obstáculos y dudas".

Consultado sobre si siempre seremos asertivos, Vilapriño fue claro: "No, no se puede tener asertividad todo el tiempo. El control absoluto del asertivo no existe. Lo importante es que podamos volver a ella y sobre todo 'elegir la batalla', saber realmente en qué situación es fundamental ser asertivo".

Por esto, el especialista aseguró que "si el mundo fuera más asertivo sería mejor. Porque es un camino vivir mejor, pero además hay que saber que el primer beneficiado con la asertividad es uno mismo".

Es importante saber que cuando algo pasó, pasó, no hay marcha atrás, hay que encontrar la solución. Porque quedarse quejando, enojado o agresivo, lo único que hace es retrasar la solución. Entonces, ser asertivos es también ser prácticos.

¿Cómo ser asertivos? Tips y recomendaciones:

Los verdaderos líderes son asertivos.

La comunicación debe ser directa, clara, concisa. "Sin demasiados ejemplos ni firuletes. Explicar claramente lo que a uno le pasa o lo que uno necesita".

Sostener la mirada. "Mirar al otro para conectar, no sólo a nivel verbal sino perceptivo y que el otro se sienta percibido es una señal de respeto para sí".

Postura asertiva . "Relajamiento del cuerpo pero hincarse para adelante, lo cual indica que estás prestando atención".

. "Relajamiento del cuerpo pero hincarse para adelante, lo cual indica que estás prestando atención". El asertivo no se excusa ni pide perdón a la hora de solicitar algo. "Porque, al ser una necesidad, el otro no tiene nada que perdonarte. Tampoco uno tiene que explicar lo que está pidiendo".

Tener en cuenta que cuando uno es asertivo no busca el resultado. "El objetivo es sólo expresar una necesidad y después ver si se lo aceptan o lo rechazan. Pero si uno es asertivo, aún cuando lo rechacen obtendrá cosas positivas".

no busca el resultado. "El objetivo es sólo expresar una necesidad y después ver si se lo aceptan o lo rechazan. Pero si uno es asertivo, aún cuando lo rechacen obtendrá cosas positivas". Saber que la asertividad incluye muchos no. "El que es asertivo debe estar decidido a decir 'no' también, en muchas oportunidades".

