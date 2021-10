Prepara tu propia mascarilla capilar con yogur y huevos para un pelo más brilloso

Muchas veces buscamos el poder de la nutrición para el pelo en las góndolas, sin saber que una mascarilla capilar de yogur y huevo tiene un efecto inmediato para conseguir un cabello brilloso, de manera más natural y económica.

La mayoría de las veces tenemos una idea certera de lo que necesita nuestro cabello: ingredientes que luchen contra el frizz, es decir, el pelo encrespado y lo mantengan sano, nutrido, brillante y fácil de manejar.

Sin embargo muchas veces no sólo se trata de productos caros, sino que además tardamos en dar con aquel que resulte efectivo para nuestro cabello. Probamos distintas marcas, consistencias, pero no logramos dar con el indicado.



Hay mascarillas que nos lo dejan pastoso, que no logran cumplir con sus promesas o simplemente no nos resultan suficientemente naturales: sabemos que los químicos afectan el cabello produciendo el efecto contrario, secándolo y agravando su estado.

La biotina que contiene el huevo es la clave de esta mascarilla super poderosa.

Las mascarillas caseras: una solución práctica y efectiva

La mascarilla casera de yogur y huevo para el cabello es una antigua 'receta de la abuela'. Todas la hemos sentido nombrar pero ¿Aún nunca te has animado?

¡Es hora de que lo hagas! ¿Por qué? Sus resultados son asombrosos. No solamente el efecto es inmediato, sino que además es fácil de preparar, aplicar y enjuagar. Que no te engañe el ingrediente estrella que es el huevo y su consistencia. Realmente mezclado con el yogur potencia su efectividad y otorga un shock de hidratación y tratamiento anti age que vale la pena probar.

Aunque también se puede hacer con miel, los huevos contienen biotina y por esto es capaz de regular la producción del sebo de las glándulas que se encuentran en el cuero cabelludo. Esto lo hace perfecto para tratar desequilibrios como grasa excesiva, caspa o dermatitis seborréica. El pelo lucirá más limpio por más tiempo, con más brillo y volumen, por tanto se verá mucho más sano.

El yogur también es hidratante y exfoliante natural, por lo cual trata la caspa seca y limpia el cabello profundamente.

Mascarilla de yogur y huevo: Cómo prepararla

En primer lugar, separa la yema de la clara y coloca dos claras en un bol. A esto agrega dos tazas de yogur sin azúcar y mezcla hasta obtener un líquido viscoso y homogéneo.

Aplica la mezcla sobre el cabello mojado y cubre con una toalla caliente. Déjalo actuar 20 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Luego, lava con tu shampoo de siempre.

Verás que si repites la operación una vez a la semana, tu pelo lucirá increíble. Te dejamos una alternativa para que pruebes antes de tu baño.