Los siete pasos de la rutina facial de Jennifer López

“Todos me preguntan cuál es mi rutina post ejercicio. ¿Qué hago para ejercitar? ¿Qué hago después? ¿Qué hago? ¿Qué hago?” A los 52 años Jennifer López está y se ve mejor que nunca. Todos quieren saber cuál es su fórmula para lucir tan espléndida. Por eso la actriz y empresaria decidió compartir sus secretos con sus seguidores. Estos son los 7 pasos de la rutina de limpieza facial de JLo que realiza todas las mañanas y la deja lista “para conquistar el mundo”, como ella misma confiesa.

En siete pasos JLo logra una rutina de limpieza de su cara. Fuente: Instagram.

Maquillada hasta para hacer gym

“Yo no sé ustedes pero yo no puedo dejar mi casa sin gloss en los labios y máscara de pestañas. De hecho antes de entrenar me maquillo un poco. Me pongo un poco de glow en los hombros y en las mejillas. ¡Me lo tengo que poner! Me gusta verme bien cuando me miro al espejo, para motivarme a mí misma.”

Limpieza de la piel

“Después de entrenar, aunque esté sudada y un poco sucia, lo primero que hago es limpiarme la piel. Porque eso me quita todo el maquillaje, la suciedad, el aceite. Lo que me gusta de un limpiador es que tenga una fórmula multitasking, que no solo hace una cosa, sino que además me hidrate y tense la piel”, asegura Jennifer López.

Para Jennifer López es importante incorporar la rutina facial diaria tanto como la de ejercicios

Productos multi efecto. “Cuando saqué mi propia línea de productos JLo Beauty probé muchas cosas. Había algunas que me encantan desde hace muchos años. Esto es genial, por ejemplo que te hidrate pero que no tensaba la piel. Yo quería combinar beneficios y eso lo logramos con mis productos”.

Masaje facial con serum

“Una vez que tengo la piel limpia y seca después me pongo crema, el JLo Glow. Todo el día, a la mañana, a la tarde, a la noche. No hay un momento en que no me la ponga. Tiene un ingrediente mágico, como la salsa secreta, la fuente de la juventud, las vitaminas que necesita tu cara”. Jennifer López la coloca en la cara, en el cuello y en la zona del escote con suaves masajes. “Deben colocarlo en cada rincón de su cara: sobre los párpados, en la zona de ojeras, en la orejas, en la frente. Me gusta colocarlo detrás de las orejas y en el cuello. Aprovecho y hago un masaje facial. Este serum es una de mis cosas favoritas. Lo amo. Es maravilloso”, comenta entusiasmada Jennifer López.

El protector solar

“Es otro de mis secretos. Me lo pongo y como también es multiforma no necesito ponerme nada más si no quiero. Tiene una textura divina que me encanta. Lo pongo en toda la cara, cuello y escote. Además como todos mis productos tienen glow que le da un efecto satinado a la piel. Así es como tengo una piel de bebé. Estos productos me hacen feliz. ¡Estoy lista para conquistar el mundo!

Máscara facial

Si tengo un trabajo importante y necesito extra hidratación, porque por ejemplo no pude dormir bien, suelo colocarme una máscara facial 20 minutos. Muchas veces lo hago mientras voy en el auto. Sé que puede parecer loco, y muchos querrán sacarme fotos. Pero no me importa porque después quedo maravillosa. Me la saco un poco de protector, base y estoy lista para irme. No se olviden del gloss de labios y la máscara.

Afirmaciones al universo

“Luego hago mis afirmaciones. Con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Estoy abierta a todas las ofertas y bondades que el universo tiene para hacerme. Estoy abierta a la alegría, felicidad, risas y prosperidad y perfecta salud que tiene el universo para mi. Todo lo que pienses y quieras para tu vida: ya sea del trabajo, de una relación o de la familia debes decirlo. Hay que decirlo muchas veces. Se necesita constancia como para la rutina de ejercicios o de limpieza de la piel. El universo tiene a mucha gente que escuchar así que necesitas practicar esto. Este paso es una parte importante de mis secretos de belleza”.

Esta es la rutina facial de Jennifer López, con todos los pasos y detalles. Solo queda que la hagas en tu casa y compruebes tu misma los resultados.