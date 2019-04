¿Qué hay detrás de las enfermedades?

La palabra “enfermedad” viene del latín y significa “falta de firmeza”, por eso asociamos a los enfermos con la debilidad. Detrás de la enfermedad hay un conflicto emocional a descubrir, dependiendo el síntoma y el órgano implicado llegaremos a diferentes respuestas. En alquimia decimos que la enfermedad es un maestro encubierto, pues nos enfermamos por hacer acciones que no queremos, por no expresar lo que sentimos, por no romper creencias que alimentan situaciones estresantes. Básicamente la enfermedad es el resultado de un conflicto interior del pasado que no logramos resolver.

Es así que decimos que la enfermedad viene a salvarnos de nuestras propias limitaciones porque a partir de la debilidad, de un hecho, podemos cambiar y accionar hacia lo que queremos. A partir de estos hechos, una persona puede reconocer que hay cosas en su vida que no quiere, pero que sigue aceptando por un mandato social, creencia o sistema familiar.

Es por este motivo que es necesario hacer un camino interior, sin este proceso, la persona seguirá creyendo que la enfermedad se produce porque si. Es importante aprender a reconocer que no nos conocemos tanto, y que la enfermedad es un puente para que salga a luz nuestro verdadero yo, para lograr expresar lo que realmente sentimos y así dejar de estar “presos” del condicionamientos de otros.

Acerca de Natalia Barrera: Fundadora y directora de la Escuela Nefer. Comenzó su carrera como descodificadora de síntomas, estudió e investigó varias disciplinas como neurociencias, epigenetica, hipnosis, neurobiología, física cuántica, programación neurolingüística y psicogenealogia entre muchas otras, con el objetivo de comprender cómo funciona nuestra mente, porque nos enfermamos y porque no logramos nuestros objetivos. En el año 2014 creó el método Alquimia Femenina, el cual está dirigido a mujeres que quieren un cambio profundo en sus vidas, liberarse del pasado, para así desactivar cualquier síntoma, limitación o conflicto y renacer como una persona completamente nueva.

En el 2016 desarrolla junto a Fernanda Amorosi el método DESPROGRAMA los kilos que te sobran; único sistema que trabaja los tres pilares fundamentales del sobrepeso: La raíz emociona, entrenamiento específico y nutrición coherente: eliminar las dietas y enseñarles a las personas a cambiar hábitos entrenando su mente.