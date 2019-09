¿Qué es la Biodescodificación y cómo nos puede ayudar?

Para comprender mejor luego a la Biodescodificación, es importante primero aclarar un concepto básico que es el de “creencias”… ¿Qué es una creencia? Es aquella etiqueta que nuestra mente le pone a lo que percibe para poder clasificarlo internamente, poder así rápidamente saber de qué se trata cuando estamos frente a algo similar en el futuro sin tener que volver a investigar lo que es, incluidas sus virtudes y/o consecuencias, y también así poder rápidamente y casi sin pensarlo, de manera instintiva, ir respondiendo a esto que sucede sin pérdidas de tiempo.

Por ejemplo: podría una mujer tener la creencia de que iniciar una relación con un hombre casado “está mal”, “puede hacerla sufrir”, o por el contrario, tener la creencia de que “es mejor estar con un hombre casado porque no invade mucho en su vida personal”, “no tiene obligaciones para con él”, etc. etc. etc…las creencias son 100% subjetivas y personales, y de acuerdo a la que tengamos, vamos a reaccionar ante lo que sucede de un modo particular. En el primer ejemplo, quien tenga esa creencia quizás se alejaría rápidamente de un hombre casado que se le acerque con intenciones de iniciar algo, y en el segundo, quizás se quedaría a escuchar la propuesta o la iniciaría ella misma.

Las creencias están condicionadas en gran parte por nuestras vivencias y experiencias previas (que son las que generaron esas etiquetas particulares que le pusimos a esa situación) e incluso por las de nuestros padres y demás ancestros que con sus mandatos, ejemplos, verbalizaciones y modo de criarnos, nos hicieron terminar teniendo una idea del mundo similar a la de ellos.

Lo que hace la Biodescodificación es que por medio de preguntas muy específicas y puntuales pertenecientes a su técnica de abordaje, podemos llegar muy rápidamente a conocer cuál es la creencia que está desencadenando esta forma de actuar que queremos cambiar, el patrón de conducta que se repite y nos limita, e incluso el síntoma físico que se está presentando como respuesta a ese conflicto emocional que se está viviendo.

Pero… ¿qué relación tiene una creencia con un síntoma físico?

Hoy en día, desde la medicina está comprobado que las enfermedades físicas son la consecuencia del cómo nuestro cerebro interpreta lo que le está sucediendo (lo hace en base a las creencias que tiene instaladas) y la respuesta física que pone en marcha para adaptarse a eso.

En la gran mayoría de los casos, sucede que en realidad ese síntoma físico no tiene sentido que esté allí ya que la creencia se encuentra desactualizada; tenía sentido y coherencia al momento de instalarse pero ya no lo tiene en la actualidad. Por ejemplo, la creencia de “si mis padres me abandonan corro peligro” podía ser lógica a los 5 años, y de forma acertada poner en marcha comportamientos para evitarlo e incluso todas las respuestas físicas del estrés al sentir que esto podía pasar. Algunas de estas respuestas podrían ser el aumento de la presión arterial, aumento del azúcar en la sangre, insomnio, etc.

Lo que en su momento podía ser útil para cuidarnos, si hoy no actualizamos esa creencia, podría estar generándonos los mismos síntomas físicos o emocionales ante la sola idea de que alguien nos puede abandonar, cuando en realidad si esto sucediera ya no sería un “peligro” real para nuestras vidas. Incluso, esta creencia podría estar causando que percibamos que nos pueden abandonar cuando en realidad no fuera cierto…podría llevarnos a ver fantasmas donde no los hay y actuar en consecuencia a ellos.

Volviendo a la Biodescodificación, al permitirnos explorar cuál es la creencia que está generando el síntoma, nos permite acercarnos a su solución. Pero aquí aparece un detalle no menor dentro del conocer de qué se trata esta técnica. Desde la Biodescodificación “pura” se considera que una vez encontrado el origen, se empezará a destrabar sola la creencia y el síntoma se va a desactivar sin más intervención.

Desde la Medicina Cuerpo Mente Alma que he desarrollado junto al aporte de otros reconocidos profesionales hemos comprobado que es necesario no sólo encontrar la creencia que genera el síntoma sino que también será fundamental realizar un acompañamiento posterior, con intervenciones específicas y una contención adecuada, que permita al consultante poder hacer un verdadero proceso de transformación interna que le permita actualizar su creencia y también cambiar los hábitos instalados a nivel mental y social. De esta manera podrá realmente modificar en su interior y en su vida cotidiana aquello que lo trajo a la consulta y que no quede todo sólo en el plano del haber conocido el origen de lo que le pasaba.

Si estás pasando por alguna enfermedad o hay algún hábito o patrón de conducta que quieras cambiar en tu vida, te invito a que puedas estar acercándote a un profesional formado en Medicina Cuerpo Mente Alma (que incluye entre sus técnicas a la Biodescodificación) para así iniciar tu camino hacia el conseguir el cambio que estás buscando.

Dra. Nadia Giraudo - Médica Mat. 20512 - IG: @dra.nadiagiraudo

FB: Dra Nadia Giraudo – Medicina Cuerpo Mente Alma