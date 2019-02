Ante estas preguntas, esta madre, analista en sistemas, maestra y estudiante de esta apasionante filosofía, ayuda día a día a miles de personas a encontrar estas respuestas.

un libro de milagros

Este libro es una obra que ha sido presentada en diversas ciudades de Argentina; Perú; España y Chile.

Esta obra puede pensarse como un camino hacia la paz interior. Es un faro que nos recuerda dulcemente el propósito de estar en este mundo inestable, caprichoso y a veces injusto. Es un mensaje de espiritualidad universal, una invocación a escuchar nuestra propia voz, una oportunidad de contemplar el contenido de nuestro corazón.

-¿Cómo fue que se te ocurrió comenzar a estudiar y facilitar la lectura de un libro tan emblemático en un camino espiritual, como los es “Un curso de milagros”?

-Cualquier camino de espiritualidad serio requiere de compromiso, dedicación y estudio. Por lo general y de acuerdo a mi experiencia, la lectura de este libro en un principio cuesta porque pone en jaque cada una de las cosas que hemos aprendido. Poné en cuestión al corazón del corazón y nos impulsa a abrirnos a una nueva forma de vivir.

-De hecho vos hablás de que el problema es un resentimiento y la solución; un milagro...

-Exacto, yo presento las mismas ideas del curso. Porque intento que descubramos que tenemos un poder personal, una nueva oportunidad, y a través de la lectura el autor nos va explicando el por qué estamos cómo estamos o qué decisiones tomamos en nuestras vidas para estar en la situación en las que hoy nos encontramos. Además todo esto va acompañado de un trabajo práctico. En el libro hay 365 ejercicios lo que hace que estemos sumergidos en esta lectura durante un año.

Poco a poco nos vamos dando cuenta que podemos transformar nuestar manera de vivir y nos abrimos y nos permitimos vivir esa experiencia.

“Es mi responsabilidad elegir vivir en el dolor permanente o mirar la vida desde otra perspectiva. ¿Qué tal si probamos otra alternativa?”.

-Se trata de un milagro, ¿pero no de ese concepto que mal aprendimos?

-Claro. Es que se trata de redefinir el uso de estas palabras, desde un lugar diferente. La palabra, milagro o espíritu santo están ligeramente malinterpretadas.

“Un milagro no se trata de transformar el vino en cerveza, sino de un camino interior. Eso que ocurre a través mío que me permite transformar el dolor en amor.”

Mirar el dolor, la molestia, la ira, el sufrimiento desde una perspectiva distinta me dirige a un camino interior, que elijo yo mismo. Llámese Dios, espíritu santo, percepción, alma...

-¿Lo mismo sucede con el Espíritu Santo?

-Tal cual. Hemos recibido un bagaje del catolisismo impresionante y estos conceptos como la Pascua, la Navidad, etc. se redefinen. Pero desde una perspectiva desprovista del temor, de la culpa, desde el pecado. El fin es abrirnos sin temor para recibir una respuesta amorosa. En el curso lo llamamos la voz interior, el maestro, la intuición, el recuerdo de Dios en mí...

-¿Por qué se habla de que el dolor no es real?

-Porque yo no puedo escuchar a mi voz interior si no tengo paz. El curso nos propone abrirnos ante estos obstáculos que nos pone la vida, hacernos a un lado, que no tiene nada que ver con convertirnos en un felpudo, sino de elegir cómo queremos vivir desde el amor.

Ojo por ojo, dice la Biblia. Seríamos todos ciegos. Porque si yo acepto el conflicto en mí, le estoy diciendo que "no" a la paz interior.

Enorjarme es como tomar veneno y esperar que el otro muera en mí. Tenemos la posibilidad de elegir vivir de una forma amorosa, relacionarme con el otro sin descalificarlo, sin violencia, reconociendo lo más valioso que tengo en mí: la paz interior.

Hoy, permanentemente las fuerzas externas están “tentándonos” para que perdamos la paz. Pero nosotros somos los capitanes de nuestros barcos y quiénes podemos ir corrigiendo nuestra curso. Es la única forma de llegar a destino.

-Vos decís que estar en paz es recuperar nuestra cordura.

-Exacto es estar en paz en medio del conflicto. Se puede. Porque a veces no nos permitimos mirar a fondo, usamos maquillaje. Eso no es otra cosa que la voz del ego: eso que pienso que soy y que lo defiendo a capa y espada.

Pero es el amor el que nos permite vivir verdaderamente felices y el amor no tiene nada que ver con el ego.

Patricia besada

En Mendoza

Colabora activamente con “Creando Tu Vida” proyecto oriundo de Los Ángeles, Usa, que ha sido galardonado recientemente como “Embajada de Paz”. Además de compartir algunos pensamientos acerca del Curso, facilita un servicio de preguntas y respuestas y ha participado en varias emisiones del programa de TV que forma parte de este proyecto.

Más acerca de Patricia Besada

También, la especialista ha organizado dos eventos de amplia repercusión entre los estudiantes de Un Curso de Milagros. Jon Mundy y Gary Renard visitaron Argentina por primera vez para celebrar una serie de seminarios magistrales acerca del Curso.

Ha participado de las Conferencias Internacionales de Un Curso de Milagros que tuvieron lugar en Los Ángeles (2003) y en Salt Lake City (2005). Fue revisora para la Editorial Sirio de la traducción al castellano del libro “La Desaparición Del Universo” de Gary Renard, libro que ha significado un hito para los estudiantes de Un Curso de Milagros de todo el mundo. Ha traducido para la Editorial Dilema las obras “Descubriendo Un Curso de Milagros” del Dr. Jon Mundy y “Acepta Este Regalo” de los Dres. Frances Vaughn Y Roger Walsh (aún sin publicar).

En esta línea de trabajo y en Argentina, es directora de la colección “De los Milagros” de la Editorial Brujas en donde ha publicado “Inspirado en los Milagros” de Dan Joseph y la segunda edición de “Descubriendo Un Curso de Milagros” exclusiva para el mercado latinoamericano.

En la actualidad, consagra toda su experiencia en charlas, seminarios y talleres de difusión de las enseñanzas de Un Curso de Milagros y sus actividades de extensión se han celebrado en importantes ciudades de Argentina, España, México, Colombia y Perú y fue uno de los maestros que acompañaron la primera edición del Ibiza Enlight Festival.

Al mismo tiempo, y como su actividad preferida es discernir las enseñanzas del perdón y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana, comparte sus reflexiones a través de su blog y de su perfil en Facebook en donde pueden leerse sus comentarios de las lecciones del Libro de Ejercicios de Un Curso de Milagros.

Ha sido columnista de varios programas de radio, cuyos fragmentos se encuentran disponibles en el Canal YouTube de Milagros en Red.

En la actualidad escribe un nuevo título, y ha sido contactada por otros autores de reconocimiento internacional a fin de traducir y publicar sus trabajos para Latinoamérica.

Patricia está casada, tiene dos hijos, Nani (21) y Octavio (17) y luego de su paso por la docencia universitaria, ejerce su profesión en el ámbito público en un organismos de promoción y protección de derechos humanos.