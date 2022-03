La camisa de corte masculino que inspira los looks de Victoria Beckham

La ex Spice Girl Victoria Beckham es conocida por vestir elegante y sutil pero con algún detalle que delata que es una fashionista empedernida y adora estar a la moda. Famosa por recurrir siempre a la tendencia masculina, la camisa tipo boyfriend es uno de sus elementos favoritos y una gran inspiración para combinar con otras piezas de su armario y lograr un outfit que cause sensación.

Victoria Beckham: Corte masculino, escuela minimalista y sofisticación

La camisa blanca de corte boyfriend es uno de los mejores comodines del guardarropas de cualquier mujer, pero si hablamos de Victoria Beckham es el atuendo que la inspira para combinar con prendas y calzado muy distinto que logran estilos siempre minimalistas, elegantes y fashionistas.

Sandalias bajas acharoladas, jeans holgados y camisa blanca corte masculino ¡un lookazo!

Unas de las tendencias que arrasó en los últimos años fueron los pantalones holgados en modo track: las líneas verticales que estilizan a los costados de jeans, leggins o vaqueros con patas de elefantes se multiplicaron en el street style de todo el planeta.

Pantalones track y camisa blanca: una combinación minimalista y elegante.

Victoria Beckham nos enseñó lo increíble que es esta opción combinada con una camisa blanca, simple y masculina. Con el toque mágico de unas gafas negras, un bolso de cuero estilo Dior y accesorios dorados ¡es pura elegancia!

La misma camisa cambia por completo si se luce con una falda midi plisada en tonos claros y junto con un bolso blanco. Con sandalias negras con pulsera y gafas XXL serán ideales para deslumbrar con el estilo effortless.

¡Impecable!

Con jeans holgados ¡la camisa blanca es un hit! Es una de las combinaciones de prendas más usadas por las celebridades el año pasado.

El estilo boyfriend de Victoria Beckham en todos los detalles, hasta en los mocasines blancos a juego con la camisa blanca corte masculino.

La última opción es una de las favoritas para el medio tiempo: la camisa blanca corte masculino por debajo de un suéter tejido fino en color negro. Combinado con tacones en punta negros y un pantalón negro que deje los tobillos al desnudo además de elegancia sumará sensualidad, distinción y claro: un atuendo perfecto para estilizar la figura.

¿Los trucos de Victoria Beckham para llevar en todos estos casos la camisa blanca corte masculino? En primer lugar, la sensualidad. Al tratarse de una prenda estilo boyfriend requiere de un poco de sutileza femenina al lucirla. Es por eso que deja al menos tres botones desabrochados al frente, para sumar escote a su outfit.

Además, Victoria jamás olvida arremangar ligeramente las mangas hasta lograr una medida ¾ que deje a la vista las pulseras de oro que adornan sus delgadas y femeninas muñecas.

Por último, la esposa del ex astro de fútbol David Beckham no olvida marcar sus cintura. Verás que siempre que luce camisas blancas corte masculino las usa metidas dentro de la prenda inferior (sean pantalones o faldas) y claro, los tacones altos o medios le dan ese detalle femenino que convierte este componente básico y neutral en un aliado para lograr un look que atraiga y seduzca.