Natacha Nina: la reina del make up para Instagram

Es por eso que aprovechamos su visita a Mendoza para preguntarle todo acerca de este make up que la distingue a nivel internacional.

Natacha Nina junto a las organizadoras del curso.

Vemos, entre tus alumnas, mucho color. ¿Se impone el color?

Realmente el color ya hace mucho tiempo que está en las redes, pero la tendencia es el neón.

¿Por qué la argentina le tiene miedo al color?

Primero la gente tiene que saber diferenciar lo que es una maquillaje social de un make up de Instagram. Si una se dedica al make up está bueno experimentar otro tipo de técnica para presentar, por ejemplo a través de las redes sociales. Este público es muy amplio. Yo ayudo a las maquilladoras a crear un perfil que ofrezca opciones para todas.

Yo vi toda la transformación del maquillaje en este país. Desde empezar de cero y ver cómo no se animaban a ponerse un labial rojo a las 8 a.m. hasta ver una alumna que venga a cursar con un smoking de colores y una boca con brillo. Yo lo que entiendo es que en Argentina el público se divide en sectores. La clase más elite se maquilla menos, quizás cambia pero todavía queda eso de que mientras más alta la clase, menos se usa maquillaje.

La nueva generación viene con todo, no importa la clase social. Porque vienen siguiendo a las redes sociales y todas esas influencers como Lali Esposito: chicas que usan mucho maquillaje con tendencias de afuera. Entonces son dignas de imitar.

¿Por qué creés que sos tan exitosa en las redes sociales?

Cuando me inicié yo experimenté algo diferente en Buenos Aires, pero no a nível mundial. Yo no creo que mi éxito tiene que ver con la diferencia que marco, sino con la perseverancia a través de todos estos años para poder estar siempre a la vanguardia de lo que se usa. Quizás si yo seguía con lo que siempre se usaba, me hubiera estacando en el mercado.

Dejé todo por mi trabajo, por lo que amaba y hace 9 años que vivo por el maquillaje y para él. Yo creo que me define la pasión que le tengo a mi trabajo. Siento que me voy innovando y como me voy innovando entonces la gente nueva también me va buscando y voy acaparando un nuevo público.

¿Revelás tus tips y secretos?

Sí y todo lo que yo sé se lo debo a personas que un día me enseñaron, entonces yo doy de lo que recibo. Para mí toda la gente con la que me capacité me enseñó algo y yo jamás sentí miedo de enseñar algo.

Porque cada quien tiene su arte y cada quien expresa su magia desde la manera que le nace, más allá de que alguien le haya enseñado todo. La verdad es imposible acaparar toda la información, una toma lo que le gusta.

Make up neón.

¿Para qué nos maquillamos las mujeres?

Mucha gente piensa que nosotros nos maquillamos para el otro, pero en realidad es para nosotras mismas. Para sentirnos felices, contentas, para sentirnos seguras, ¿por qué no? El make up nos genera seguridad y nos hace sentir feliz. Nadie nos obliga ponernos labial, lo hacemos porque nos gusta.

¿Se necesita dinero para estar bien maquillada?

Para nada. Simplemente hay que saber sacarle el provecho a los productos. Yo, por ejemplo, subo make up colorido a mis redes sociales pero jamás me maquillo así. Yo me hice un delineado hoy, pero practicamente no me delineo, hoy me puse pestañas, me hice un contorno, me puse labial y listo. Osea, con una buena base, un polvo también, una paleta con dos sombras de contorno, una máscara de pestañas, pincel de cejas y un lindo gloss y labial ya estás lista. Las cosas no tienen que ser caras para que sean buenas.

¿Cuál es tu tip para que un maquillaje quede perfecto?

Es básico elegir bien los productos. Un maquillaje puede quedar muy mal eligiendolo mal. Es fundamental una buena preparación de la piel: limpiar, hidratar, ver qué tipo de piel se tiene para corregir o no los poros, y luego elegir una base de acuerdo a tu tono de piel. Son importantes por eso los cursos de automaquillaje. Hay que dejarse asesorar.

Si no tenés la piel linda, el maquillaje no se va a lucir. Eso hace la diferencia.