Cómo administrar tu sueldo para ahorrar y darte gustos

En este contexto donde los precios suben y suben, la mayoría de las veces, destinamos gran parte de nuestros ingresos de dinero mensuales a necesidades básicas. Aparecen gastos que salen de nuestro presupuesto que justificamos diciéndonos que es para “darnos un gustito” o “porque lo merecemos”, pero que luego nos perjudican a la hora de ahorrar. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Es compatible llegar a fin de mes sin restringirse?

Desde MDZ Femme charlamos con Julieta Caminetsky, economista y fundadora de @finanzasfem, consultora boutique de educación e inclusión financiera con perspectiva de género, para que nos brinde consejos sobre cómo manejar nuestros presupuestos mensuales y qué tips nos puede proponer para lograr ahorrar sin dejar de satisfacer algunos gustos materiales.

La primera recomendación de Julieta Caminetsky es tener un presupuesto bien claro y ajustarse siempre a él, en el cual incluyamos tanto nuestros ingresos como nuestros gastos mensuales. Primera clave para que el dinero rinda más.

Tener un presupuesto mensual claro es esencial para no endeudarse a largo plazo. Foto: Shutterstock,.

La economista afirma que “son clave todas las veces que decimos que no a gastos que sabemos que definitivamente no podemos afrontar, aunque tengamos el dinero en la mano, porque lo vamos a necesitar para algo más importante en el futuro”.

Igualmente, para Julieta Caminetsky no se trata de nunca poder darnos un gusto, sino de intentar buscar otras alternativas que sean relativamente más baratas para no dejar de satisfacerlo y no restringirse. La economista explica que dentro de las categorías de gastos de dinero que deberían desaparecer están los fungibles que se consumen en el acto, por ejemplo, costosos regalos de cumpleaños, salidas a comer afuera, viajes, ropa.

Por otro lado, para evitar caer en deudas, la entrevistada recomienda hacer reemplazos con gastos de nuestro día a día tales como disminuir el presupuesto de la nafta del auto gracias a viajar en transporte público, dejar de gastar en delivery y optar, en cambio, por realizar comida en casa. Si bien son pequeñas cosas, a fin de mes estos cambios hacen la diferencia.

Los imprevistos siempre surgen por lo que la entrevistada nos recomienda que si tenemos que realizar un gasto que no había sido tenido en cuenta en nuestro presupuesto, es bueno recurrir a ahorros que sirvan como fondo de emergencia. No obstante, podemos recurrir a ellos cuidadosamente, y siempre y cuando estimemos que nos alcanzará para seis meses a un año.

Algunos consejos de Julieta para ahorrar:

Ahorra con objetivos.

con objetivos. Ahorra antes de empezar a gastar.

antes de empezar a gastar. Ahorra , en lo posible, todos los meses.

, en lo posible, todos los meses. No ahorres “lo que te sobra”, planifícalo.

No desmerezcas lo que pudiste ahorrar.

No te compares con otra persona acerca de cómo maneja su presupuesto.

No dejes tus ahorros en el mismo lugar que la plata disponible para gastar.

¡Muchas gracias Julieta por tus consejos y tu tiempo!