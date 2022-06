Anímate a estos colores en invierno como Karina Mazzocco

Karina Mazzocco es una de las conductoras más divertidas de la televisión. Además, sus looks son siempre un encanto para los ojos porque no te aburres viéndolos. Los colores vibrantes siempre están presentes, incluso en pleno invierno.

Negro, violeta, rojo o blanco: estos son algunos de los colores que las mujeres más compran en invierno. En esta nota, descubrirás que no son los únicos colores que existen esta temporada, sino que también puedes darle una nueva oportunidad a tonalidades más shocking o llamativas.

Traje

Este 2022, el traje se ha convertido en uno de los must-have. Si aún no tienes uno, te recomendamos que no elijas ni negro ni blanco, sino un color mucho más vibrante como el rojo o el rosado. En este caso, Karina Mazzocco apostó a un conjunto en color rojo coral.

El traje estaba formado por pantalones oxford y blazer largo junto con una camisa estampada en tonos azules y corales que combinaban a la perfección con la tonalidad central. Como complementos, eligió unos stilettos rojos y unos grandes pendientes geométricos amarillos.

Jumpsuit

El jumpsuit es otra de las maneras de estar vestida en menos de un minuto y con una sola prenda. Para el invierno, recomendamos una monoprenda larga con pantalones y no shorts, con el fin de pasar menos frío pero sin dejar de lucir bien mostrando un poco de tobillos.

Karina Mazzocco se decantó por un jumpsuit de estampado psicodélico en colores como el rojo, verde, amarillo y azul oscuro que le proporcionaron mucha luz a su piel. Además, intentó levantar más el estilismo con unos stilettos amarillos y unos pendientes en el mismo color.

Botas

Aquí, veremos un look que es más relajado en cuanto a colores, aunque tampoco se aleja de ellos. ¿Alguna vez has probado con botas altas que no sean negras o marrones? Pues, Karina Mazzocco nos enseña que las botas se llevan ¡en colores shocking!

Como en esta oportunidad, en donde dejó brillar sus botas altas amarillas junto con un vestido camisero de fondo negro con estampado con flores amarillas y medias negras translúcidas. A este outfit, añádele un tapado negro o de color beige y estarás lista para salir.

Karina Mazzocco juega con combinaciones de colores y arma los looks más osados de todo el invierno.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!