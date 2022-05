Cómo usar los tops de Begoña Vargas para lucir como una fashionista

Begoña Vargas es una nueva actriz que ha actuado en series españolas como "Altamar" o "La Otra Mirada". Descubrimos sus redes sociales y nos encontramos con una fashionista pura, que le gusta desafiar las tendencias y adaptarlas a su estilo. Los tops son su prenda favorita y nos muestra tres maneras distintas de usarlos.

Aunque los tops sean una opción fácil y que siempre quedan bien con jeans, pantalones o faldas, Begoña Vargas nos demuestra que podemos usarlos todos los días de una forma rápida y que nos quedará bien para cualquier ocasión.

Begoña Vargas apuesta a los tops de formas más originales para combinar con sus jeans casuales. Foto: Instagram.

En este atuendo, vemos a la actriz usando unos jeans negros de cintura baja con sandalias negras y un top extra original. Hablamos de un bralette negro que estaba recubierto por apliques en forma de hojas con pequeños cristales incrustados. Un top muy especial, sensual y que lleva la bandera de crear algo distinto con una prenda común.

Si no te gustan los jeans de cintura baja o no te sientes cómoda con ellos, puedes usarlos con cualquier jean o minifalda que ajuste en tus piernas o las deje al descubierto para darle más sensualidad al look. Begoña Vargas eligió mezclar algo elegante con unos jeans urbanos y crear un estilismo casual.

Los trajes son también una buena opción para usar debajo con prendas más sensuales como crop tops o bralettes. Foto: Instagram.

Distinto fue lo que hizo con este mini top y su conjunto en morado. Begoña Vargas optó por unos pantalones anchos de cintura baja, un bralette con cintas alrededor del abdomen y un blazer. Aquí, se puede ver claramente que la actriz se decantó por un atuendo más elegante y más apegado a las tendencias 2022.

Sabemos que los trajes son una de las modas que vuelven para hacerse presente en nuestro armario. Los jeans/pantalones de cintura baja son también una tendencia que hemos visto en distintas celebridades como Dua Lipa o las hermanas Hadid. Por último, el top le dió esa pizca de osadía e innovación al look que lo hizo ver muy juvenil.

Begoña Vargas también se decanta por un look monocromático de top, tapado y pantalones. Foto: Instagram.

El último outfit que elegimos de Begoña Vargas fue el que usó en una de sus apariciones en el Festival de San Sebastián en donde se decantó por un total look en negro, firmado por Alexander Wang, de pantalones de tiro bajo, top cerrado deportivo y un tapado de cuero.

Aquí, Begoña nuevamente optó por un estilismo casual, moderno y urbano, gracias a los pantalones y el top. Igualmente no olvidó añadir una prenda clásica y atemporal como su chaqueta que, además, este 2022 es tendencia.

Begoña Vargas se abre camino en la industria y nosotras queremos ver más de sus looks. ¿Qué les parece su estilo?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!