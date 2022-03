El exclusivo vestido de diseñador que solo tiene Thalía

Hace apenas unos meses, Thalía sorprendió al mundo con un outfit tan polémico como singular. Se trata de un exclusivo vestido de diseñador perteneciente a la marca Dolce & Gabbana. A continuación, compartimos contigo todo lo que descubrimos sobre esta pieza.

Thalía y el outfit diseñado por Dolce & Gabbana - Fuente: Instagram Thalía (/thalia)

Thalía y Dolce & Gabbana: el vestido que despertó la polémica

Cuando se posee la belleza y la gracia natural que tiene Thalía es muy difícil que un vestido o un outfit falle. Pero esta vez, fue la excepción, al parecer.

Es lo que ocurrió hace poco tiempo con esta artista mexicana, quien, en su cuenta de Instagram (donde está a poco de alcanzar los 20 millones de seguidores) subió una publicación en la que se deja ver con un llamativo y particular vestido exclusivo perteneciente a la marca Dolce & Gabbana.



En las imágenes, la famosa intérprete de Piel morena luce un sofisticado body negro con unas medias de red y unas botas altas de color blanco. Al respecto, se puede pensar que no se trata de nada fuera de lo común. Sin embargo, la polémica la generó la prenda que se colocó por encima de todo.



Al parecer, la misma sería algo similar a un piloto para la lluvia de color transparente, con el logo de la marca (DG) bien grande y ubicado en el centro. Lo curioso está en el tamaño de esta prenda, y esto es precisamente lo que generó la mayor cantidad de comentarios por parte de los usuarios.

Thalía y las críticas que recibió por su outfit de Dolce & Gabbana

“Te amo, pero no me gustó esa bolsa plástica”, indica una de las personas que manifestaron su disgusto ante el vestido de Thalía. En este sentido, se observa que la mayor parte de los comentarios negativos hacen referencia a lo mismo, a lo que para muchos es una “bolsa de plástico”.



“Thalía, ¿elegiste ese vestuario de plástico por el motivo de la pandemia?”, expresó un usuario. Por su parte, otro simplemente puso que la imagen aporta “ideas para darle otro uso a la bolsa de las compras”.



Eso sí: hay que decir que estos comentarios son apenas unos pocos en comparación de los cientos favorables que recibió la actriz, famosa por sus papeles en María la del barrio y Marimar, entre otras telenovelas.



Para finalizar, también hay que decir que no termina de quedar en claro si el vestido de Dolce & Gabbana pertenece en efecto a Thalía o si se trató más bien de una campaña de promoción.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de este curioso outfit que compartió Thalía en su cuenta de Instagram?