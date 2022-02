La ajustada falda de Aleyda Ortiz ideal para destacar curvas

Aleyda Ortiz fue finalista de Miss Universo Puerto Rico 2014 y Miss Intercontinental 2013, también llegó a ganar el certamen Nuestra Belleza Latina 2014. Hoy, a sus 33 años, luce una figura espectacular y lo demuestra en todos los looks que comparte en sus redes sociales, como una falda ajustada ideal para marcar las curvas.

"Y luego de una semana intensa, finalmente, llegó el viernes. Han sido días de ajustes y planificación, ya quiero contarles lo próximo que viene pronto...", escribió en Instagram junto a una foto en el que lució un conjunto de dos piezas. La falda es muy ajustada con unos volados pequeños en la parte inferior de tono blanco y pequeñas flores verdes.

El top tiene el mismo diseño y se trata de una blusa corta, con mangas tres cuartos estilo globo, que tiene unas tiras colgando en el medio para ajustar. Completó el look con unos zapatos color blanco a tono. Los outfits de dos piezas están en tendencia y el que eligió la puertorriqueña es perfecto para un evento de día.

Aleyda Ortiz con su look de dos piezas. Fuente: Instagram @aleydaortiz.

La falda preferida de Aleyda Ortiz

En las redes sociales ha posteado varias fotos con una falda color cargo marrón, un estilo que cuenta con grandes bolsillos en los laterales. Esta moda nació con los uniformes militares y se suelen encontrar en tonalidades tierra o verdes, con estampado camuflaje en honor a su origen.

La prenda que eligió Aleyda Ortiz tiene un cinturón, y lo combinó con una camisa y unas botas de la misma gama. La falda la volvió a usar para recibir el 2022 junto a su pareja, Ricardo Casanova, pero en esta oportunidad la combinó con una musculosa de tejido natural con detalles en rojo.

La falda cargo es una de las prendas preferidas de la puertorriqueña. Fuente: Instagram @aleydaortiz.

La puertorriqueña está instalada en Miami, Florida, y empezó el año dando la noticia de que ya no presentará más el segmento "Gangas and Deals" en "Despierta América", sino que comenzará una nueva etapa en su carrera laboral. "Mi contrato con Univisión expiró. Terminó un ciclo de mucho crecimiento y agradecida por todas las oportunidades", expresó en una entrevista.

Por el momento se desconoce cuáles serán sus próximos proyectos y no se ha difundido si seguirá en la televisión. Si bien ya no se la verá más en el matutino, Aleyda Ortiz es muy activa en las redes sociales, donde comparte sus outfits preferidos con todos sus seguidores y cuestiones de su vida privada.



¿Cuál look te gustó más?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es solo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.