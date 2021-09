Los tips de Jennifer Lopez para reinventarte después de los 50 años

“La edad es solo un número. Es antiguo pensar que una mujer no puede hacer algo llegada una edad”. Con 52 años a Jennifer Lopez se la ve mejor que nunca. Deslumbró en el desfile de Dolce & Gabbana en Venecia, está enamorada de Ben Affleck, con quien volvió a apostar al amor después de casi 20 años y tiene su propia línea de belleza que ya es un fenómeno de ventas.

Como si fuera una gurú moderna, la artista latina compartió en una entrevista con la revista In Style los tips para reinvertarte después de los 40 años.

La edad es solo un número. “¿Quién dice que no puedes empezar a tocar el piano a los 50 años? Puedes hacerlo. Estás aquí hasta que te mueras. Así que haz lo quieras. ¡Haz tanto como puedas! Es antiguo pensar que una mujer no puede hacer algo llegada una edad. ¿Qué edad se supone que sea?”, expone apasionada. “Me parece muy ridículo. ¿Son los 25, los 35 son los 40, los 50?! No cariño”, asegura.

“Cuando te sientes bien por dentro empiezas a cuidarte más”, asegura Jennifer López. Fuente: Instagram.

De adentro hacia afuera. “Cuando te sientes bien por dentro empiezas a cuidarte más. Empiezas a arreglarte, te haces el pelo, las uñas. Cuídate por dentro, sé sana, ve al gimnasio, come bien, di cosas bonitas como ‘Soy joven y atemporal a cualquier edad’, o ‘Siempre estoy en movimiento y mi vida está llena de alegría y aventuras’. Esa clase de cosas empiezan desde adentro, pero también se pueden sentir desde afuera”, explica Jennifer López en su entrevista con In Style.

Apertura mental. “Estoy abierta a recibir todo lo bueno y a la plenitud que el universo me ofrece. Aprendí todo esto de Louise Hay. Deberías leer alguno de sus libros, me ayudó mucho en mi vida. Su filosofía, la idea de pensar positivamente”, asegura la cantante.

Sin culpas. “Las mujeres sentimos que debemos disculparnos por todo. No deberíamos. Nos merecemos lo mismo que tiene cualquier hombre del planeta. ¿Por qué no?”, afirma Jennifer Lopez.

Pequeños objetivos. “Da pequeños cambios. Haz un repaso de tu vida y elige una cosa. Una pequeña cosa que sepas que puedes arreglar. Una relación, un trabajo, lo que sea. Y di ‘voy a intentar primero con eso y cuando solucione esto todo va a volver a su lugar’”.

“Tienes que analizarte a ti misma y preguntarte ¿soy feliz ahora?”, aconseja JLo. Fuente: Instagram

Busca lo que verdaderamente quieres. “Es un cliché decir sé fiel a ti misma, o esa clase de cosas. Pero estas frases funcionan. Tienes que analizarte a ti misma y preguntarte cosas como ¿soy feliz ahora?¿Hay algo que cambiaría? ¿Me siento completamente realizada? Es tu responsabilidad cuidarte a ti misma”.