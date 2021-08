Adamari López reveló cómo bajó de peso de forma saludable

Adamari López (50) es una de las actrices y presentadoras más famosas, principalmente en Puerto Rico y México, por haber participado de éxitos como "Amigas y rivales''. Actualmente, es conductora del programa mexicano "Hoy Día", donde contó que se encuentra atravesando una vida muy saludable que la ayudó a adelgazar y cambiar así su figura.

En los últimos dos años, Adamari López cambió sus hábitos: comenzó a hacer actividad física y se inclinó por una dieta sana. Si bien los cambios los muestra hace poco tiempo en las redes sociales, lo cierto es que no fueron de un día para el otro y por ello aconseja tener constancia y paciencia.

"A mucha gente le ha parecido muy rápido, pero tengo ya dos años tratando. Al principio fue frustrante no ver que pasara tan rápido, después vino la pandemia y volvía para atrás", contó a People en Español. La actriz ya bajó casi 10 kilos y nunca dejó de ejercitarse a pesar que los resultados tardaron en llegar.

Y agregó: "Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco. Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho".

Lo más importante: la motivación

Adamari López comenzó su rutina hace dos años-. Fuente: Instagram @adamarilopez.

Para Adamari López la clave de sus cambios de hábitos fue la motivación y aseguró que el "sacrificio vale la pena". Además, explicó que su dieta alimenticia no se basa en privarse de las cosas que más les gustan sino en moderarse con las porciones. De esta manera, puede darse todos los gustos que quiera.

"Me como un huevo hervido en la mañana, o un huevo en cualquier presentación como principal alimento. Tomo agua o un poquito de jugo de naranja natural. Esto es de lunes a viernes cuando estoy en Telemundo. Llego a casa y me como un tercio de taza de arroz con otra proteína y con alguna verdura o ensalada, o con tomate y queso, y mucha agua", contó Adamari López.

Su buen aspecto físico está vinculado a la disciplina y al ejercicio, ya que su idea no es solamente “ser flaca” sino tener un cuerpo sano y equilibrado. Su objetivo personal es adelgazar 10 kilos más, por lo que sale a correr todos los fines de semana y trata de no pasarse con los carbohidratos.

¿Podrá Adamari López completar el proceso y adelgazar sus 10 kilos restantes?