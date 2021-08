Quién es la socia chilena de Ricky Martin en su marca de belleza

La complicidad, las risas, la buena onda traspasa las fotos. Eso no se puede producir. Se da, se siente. Si uno observa la producción de la empresaria chilena Catalina Aguirre -CEO y cofundadora de la marca de belleza Kumiko- con su socio Ricky Martin pareciera que se conocen hace años y que los une un vínculo super estrecho.

“Digo que somos hermanos astrales, ya que tenemos la misma actitud ante todo en la vida. Y el que nos haya unido Kumiko, pues ¡es una maravilla! Vamos a hacer este lanzamiento y va a ser en grande”. Así explicó la mega estrella de pop latino su vínculo con su socia chilena ante los medios.

Sin embargo esta relación comenzó hace muy poco tiempo. Cuando en 2016 Carolina Aguirre comenzó a diseñar su línea de dermocosmética que combina los beneficios del té matcha con la mesoterapia jamás imaginó que llegaría tan lejos.

“Hace más de un año, Kumiko llegó a manos de Ricky Martin y según sus propias palabras fue ‘amor a primera vista’. Luego de probarlo y de ver los resultados en su piel decidió contactarnos, ¡y aquí estamos!”, explicó Carolina a comienzos de agosto de este año, cuando lanzaron la campaña juntos.

La empresaria chilena asegura que lo que más le atrajo a Ricky sobre su marca, aparte de ver resultados inmediatos en su piel, fue que son Peta Cruelty Free, es decir, que no prueban sus productos en animales, y que el principal ingrediente en toda la línea es el increíble té matcha.

“Con Ricky compartimos una visión holística de la belleza, pues ambos creemos firmemente en la importancia de cuidarnos desde adentro para que todo lo demás pueda seguir su curso”, aclara Carolina. “Cuando Ricky Martin y nuestra fundadora Carolina Aguirre se conocieron, sucedió la magia. Se han unido para llevar a Kumiko al siguiente nivel como estilo de vida y marca que mejora lo que hay dentro, independientemente de la edad, el sexo o el tipo de piel”, agregan desde Kumiko.

Camino a la fama

La primera línea de productos de Kumiko salió a la luz en septiembre de 2018. El éxito no tardó en llegar, pero Carolina junto a su marido y socio Nicolás Cuadrado, querían ir más allá. Entonces comenzaron a trabajar en la proyección internacional de la marca. A través de un socio minoritario se contactaron con una manager de celebridades en Los Ángeles, Estados Unidos, a la que le hicieron llegar los productos. La respuesta fue inesperada.

“Me dijo que teníamos que hacer algo y me pidió una lista con 10 celebrities que me gustaría que conocieran Kumiko. El número uno fue Ricky Martin. Me gustaba que fuera hombre, transversal, que se mantuviera increíble y que no estuviera relacionado a ninguna marca de skincare”, comentó Carolina en una nota a la revista Troy de Chile.

Ricky recibió y usó los productos, además de compartirlos con su marido y su mamá. Unos meses después la empresaria chilena recibió una llamado de la manager a quien había entregado la lista. “Me dice ‘¿tienes buenos abogados?’ Sí, le digo yo. Y me dice ‘que bueno porque Ricky no solo quiere ser el rostro sino además tu socio’”, comentó Catalina Aguirre en la entrevista que dio para Troy.

Cuando el cantante probó la línea de cosmética dijo que sería ser su cara y el socio de la empresaria chilena. Fuente: Instagram.

Después de varios encuentros por zoom y algunos personales, que incluyeron una cena en la casa del mismísimo Ricky en Los Ángeles, cerraron el trato en marzo y este mes realizaron el lanzamiento de la campaña.

“Esto es magia en una botella”, explica Ricky Martin en el especial de belleza que hizo para la revista Vogue a raíz del lanzamiento de su sociedad con Kumiko. Mientras se alisa el concentrado que aumenta el colágeno por el rostro asegura: “Se trata de amor propio. Es sexy cuidarse. ¿No es así?”.