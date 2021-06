Hailey Baldwin mostró cuál es el vestido de la temporada y dejó ver mucha piel

Hailey Bieber es una de las referentes fashionistas de la actualidad y una de las influencers más populares del mundo. Su vida giró en torno a la moda y a Hollywood desde chica al ser hija del actor Stephen Baldwin y la diseñadora gráfica Kennya Deodato, pero también es sobrina de los actores Alec y Daniel Baldwin.

Todo lo que hace Hailey es noticia y su vida se volvió mediática cuando comenzaron los rumores de su relación con el cantante Justin Bieber, con quien se casó en 2018. Además, es una de las mejores amigas de las modelos y socialités Kendall Jenner, Gigi Hadid, Camila Morrone, Cara Delevingne, entre otras.

Fuente: Instagram @haileybieber.

En el programa "The Late Late Show" de James Corden, Justin Bieber reveló quién es la amiga de su esposa que mejor le cae: "Vamos a hablar más del tema. A quien mejor conozco es a Kendall, es con quien más tiempo he pasado. Es buena amiga de los dos. No he coincidido demasiado con Gigi, ni con Cara. No tengo nada en contra de ellas, es sólo que mantengo más contacto con Kendall".

A las amigas se las ve juntas en las redes sociales constantemente, donde muestran sus looks y los eventos que comparten juntas hasta simples cenas o paseos por la calle. Donde Hailey Baldwin no pierde la oportunidad de mostrar su buen gusto y de marcar tendencia en el mundo de la moda.

Fuente: Instagram @haileybieber.

El vestido con "cut outs" que impone Hailey Baldwin

Hailey y Justin Bieber son una de las parejas más influyentes, no sólo en el mundo de la música y la pasarela, sino en el streetstyle. La pareja lo volvió a demostrar cuando salió de un restaurante parisino, luego de un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y su esposa Brigitte.

Fuente: Getty.

El vestido, con un cuello halter envolvente, es de la colección otoño-invierno 2021 del diseñador de piezas de lujo LaQuan Smith, quien fundó la marca que lleva su mismo nombre y tiene sede en Nueva York. El look lo completó con unas sandalias nude de corte romano, una cartera de tono amarronado y un moño tirante, un outfit completamente sofisticado.

Los vestidos "cut outs" son ideales para mostrar un poco sin excederse. Por lo general tiene cortes que muestran la panza o la cintura y, en esta oportunidad, Hailey también dejó al descubierto sus hombros.

Encuentro con Emmanuel y Brigitte Macron

Fuente: Instagram @soazigdelamoissonniere

Justin Bieber confirmó el encuentro con el mandatario francés con una foto que publicó en las redes sociales. Según el medio BFMTV, los Macron los invitaron al Palacio del Elíseo luego que el cantante solicitara un encuentro con ellos en su viaje por París junto a su esposa.

Fuente: Instagram @justinbieber

Al parecer el motivo del encuentro fue por "asuntos relacionados con la juventud" y justamente coincidió con la Fiesta de la Música en Francia. No trascendieron más detalles de la charla que mantuvieron, pero todo indica que Justin Bieber tiene planes para los jóvenes franceses.