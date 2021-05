Lleva los jeans más top de la temporada gracias a dos looks de Katie Holmes

A Katie Holmes le encanta usar vaqueros y caminar por las calles transitadas de Nueva York todos los días en busca de compras del supermercado o para visitar distintas tiendas de ropa. Últimamente la vimos luciendo una prenda en especial que ya repitió al menos dos veces: los kick flare pants. ¿Cuáles son estos jeans? Son iguales a los flare pants, tan tendencia este 2021; es decir son pantalones acampanados pero solo un poco y, en este caso, más cortos o por encima del tobillo.

Cortesía: The Zoe Report

¿Estos Jeans tienen algún beneficio? ¡Por supuesto! Son muy cómodos ya que su amplitud nos permite movernos tranquilamente, y nos hacen agregan unos centímetros de más por su corte alargado, ya que la mayoría son de talle alto. Además, son súper combinables con todos los básicos de nuestro ropero desde camisas blancas hasta tops lenceros.

El primer look de Katie es muy primaveral y básico para todos los días. Consta básicamente de camisa en nude de mangas largas y suelta, junto a unas sandalias de tiras estilo Birkenstock en negro y una cartera en tonos borravino. Lo bueno de este look son los colores que se combinaron como el nude y el borravino que son completamente distintos, pero quedan muy bien juntos.

Cortesía: Yahoo

El segundo look también es bastante informal y clásico para llevar en esos días largos o cuando debemos hacer compras para andar cómodas. Estamos hablando de un look con Jeans kick flare con bajo deshilachado junto a una camisa XXL, tendencia súper usada este año, en celeste, unos mocasines blancos con eslabón dorado y una pequeña cartera en marrón. De nuevo, buena combinación de colores y de prendas básicas pero que hacen resaltar el look aún más.

Tú, ¿con qué llevarías los Jeans kick flare?