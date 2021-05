De morocha a rubia platinada: mira el radical cambio de look de Isabel Macedo

Isabel Macedo es una de las actrices más conocidas de la Argentina y su pelo ha sido una de sus insignias. Tiene una cabellera súper abundante, brillosa, larga y de su castaño natural que sólo a veces retoca con algunas mechas o aclara levemente.

Ahora todo cambió: Isabel Macedo se pasó al platinado de un día al otro. De un castaño súper oscuro, fue al platino más fuerte, estilo Susana Giménez.

Foto: Instagram

Además del rubio, se hizo un flequillo geométrico y XXL, que es tendencia este año. Hablando de flequillos, ¿ya viste nuestra nota sobre lo que se viene, según tu edad? ¡Cliquea aquí!

La Macedo generalmente usaba raya al medio, por lo que ahora nos sorprende este cambio, que hace que su rostro se vea completamente distinto. De todos modos, nos encanta cómo le luce, porque tiene cara angulosa pero alargada y fina en los extremos.

Foto: Instagram

Si a tí también te gustaría un cambio de look radical como el de Isabel Macedo te contamos que pasar de un color oscuro a uno claro no lleva un día, sino semanas enteras para que tu cabello no se dañe.

Aquí te dejamos 3 recomendaciones que debes tener en cuenta:

Preparar

Debes preparar tu cabello para la decoloración 15 días antes, evitando herramientas de calor como planchitas y secadores. Además, lo mejor es acondicionar tu cabello cada tres días y usar aceite de coco un día antes de la transformación total, para evitar que los químicos utilizados durante la decoloración arruinen la salud de tu cabello.

Consultar

Además de prepararte, debes dejar que un profesional haga el decolorado ya que saben qué productos pueden ayudarte a no con la firmeza de tu cabello.

Primero puedes probar con mechas y cada dos meses ir aclarándolo. El platinado, como dijimos, no llega de un día al otro, sino que si tienes cabello oscuro primero tenderás al rojizo y si tienes cabello rubio, tenderás a un naranja, para luego llegar al rubio. Foto: Para Ti

El después

Trata de encontrar productos que ayuden a tu cabello a recuperarse y que sean específicos para esa decoloración. Evita el sol y el cloro lo más posible, pues estos podrían sacar a la luz tu base natural (roja o naranja) y eliminar el rubio.

Te recomendamos que siempre consultes con tu peluquero de confianza para que sepas todos los procedimientos que tu cabello necesita y los productos necesarios para no arruinarlo.