Motivos de ruptura: ¿qué cosas no aceptan las argentinas?

Negarte a aceptar ciertas condiciones que forman parte de la personalidad de tu pareja se puede confundir con ser egoísta o muy exigente, sin embargo, la verdad es que se trata de un acto para cuidarte a vos misma. No se trata de animar la intolerancia, sino de reconocer que hay cosas con las que no estamos de acuerdo y es válido. Mientras no ofendamos o lastimemos a alguien, se vale decidir qué es lo que queremos y lo que no, al establecer relaciones”, señaló Rocío Cardosa, project manager de AdoptáUnChico.

Es un hecho que cada una tiene diferentes percepciones sobre lo que no nos parece, pero ¿cuáles son las cosas que la mayoría de las argentinas no aceptan? Para saberlo, la página realizó un estudio a través de encuestas para saber qué es lo que las chicas quieren y lo que les haría decirle “te lo agradezco, pero no” a la persona con la que están saliendo.Estos fueron los resultados:

Personalidad

Si hay algo en lo que la mayoría de las argentinas concuerdan es que es imperdonable salir con una persona machista, de hecho, el 88% de las mujeres respondió que está dispuesta a decirle “chau, chau, adiós” a un hombre si descubre que tiene actitudes machistas.

Sin embargo, algo muy interesante es que las encuestadas dijeron que podrían ceder en otros asuntos; tal es así que la grieta política no se interpuso en el amor y el 71% confirmó que las diferencias ideológicas se pueden arreglar.

En cuanto al eterno debate de si la infidelidad se puede perdonar o no, la realidad es que no hay una respuesta tan clara. Si bien el 60% de ellas se niega a perdonarla, también existe un 40% que lo considera como algo que se puede resolver en la pareja.

Vicios/defectos

Todos tenemos vicios, algunos más inocentes y otros más problemáticos. Si tu pareja tiene un ritmo de vida muy intenso, tal vez no vaya en sintonía con vos, pero también puede ser que sí sea congruente con tu estilo de vida.

Al respecto, 55% de las mujeres dijeron que dependiendo del vicio de la otra persona pensarían o no en dejarlo. También el 54% respondió que no le molesta tener una pareja a la que le guste salir de noche, mientras que el 46% restante dijo que no podrían seguir con esa relación. Lo interesante de las argentinas es que parecen priorizar ante todo la buena onda en la pareja, siendo que el 91% no dudaría en dejar a un chico que es mala onda o carece de sentido del humor.

Físico

Según el estudio, los intereses en común le ganan al aspecto físico. Sin embargo, si hay algo en lo que la mayoría concuerda, es en que la conexión en la cama afecta la relación, pudiendo mejorarla o hacerla caer en picada.

Otro punto en el que las argentinas están de acuerdo es la higiene, el 87% respondió que no dedicarle el tiempo suficiente al lavado personal es motivo de ruptura inmediato.

Vida profesional

Las mujeres saben cada vez más lo que quieren, pues con respecto a la vida profesional, al 94% de ellas no les importa si el trabajo de su pareja es totalmente incompatible con el suyo. Pero eso sí, la mayoría respondió que no aceptarían estar con alguien que no tuviera ambiciones ni aspiraciones, una característica que definitivamente están buscando en sus parejas.

“Al final del día lo que importa no es calificar a las personas, sino ser congruentes con los valores que profesamos y saber a dónde queremos llegar con alguien. No existe un motivo correcto o incorrecto para romper con alguien, lo importante es ser fieles a nosotras mismas y sinceras con los otros”, concluyó Rocío Cardosa.