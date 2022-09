La feria con los precios más bajos para renovar tu guardarropas

Otra Vuelta es uno de los showrooms de nuestro país que nos ofrece miles de prendas nuevas mes a mes. Como septiembre es el mes de la primavera, las chicas nos ofrecen dos looks completos con prendas infaltables para esta temporada de entretiempo.

No hace falta desembolsar todo tu dinero en una compra, sino de aprender a usar el dinero de una manera inteligente optando por prendas que puedan servirnos esta primavera y las siguientes. Otra Vuelta se caracteriza por elegir piezas atemporales y estos son los looks que no pueden faltarte esta temporada.

Look 1

El primer outfit que les mostraremos con las chicas de Otra Vuelta es ideal para una jornada laboral, en donde necesitas estar cómoda sin perder la elegancia. Solo necesitará un pantalón culotte con lazo en la cintura de algún color neutro, un top como éste rojo de escote cruzado y unos botines o botas cortas.

Comienza tu look eligiendo un pantalón suelto de color neutro. Foto: Otra Vuelta.

Pantalón Eva Miller

Pon un poco de color en la zona superior con una blusa/top/camisa. Foto: Otra Vuelta.

Camisa

Los botines son infaltables para el entretiempo. Foto: Otra Vuelta.

Botines

Look 2

Para las que quieran vestir más casual y en tendencia, Otra Vuelta les ofrece usar un jumpsuit largo beige junto con unas zapatillas bicolores con plataformas. Un look súper fácil de lograr y que le luce increíble a cualquier mujer.

Busca un jumpsuit de estilo camisero y tendrás listo tu look. Foto: Otra Vuelta.

Jumpsuit Banana Republic

Opta por unas zapatillas altas para darle más modernidad al outfit. Foto: Otra Vuelta.

Zapatillas

Estas son algunas prendas que puedes conseguir en Otra Vuelta antes de que comience la primavera. ¡Arma tus looks y sal a conquistar la nueva temporada!

Contacto

- +54 9 261 4689917

- otravuelta.info@gmail.com

- Arístides Villanueva 444. Ciudad. Mendoza. CP 5500