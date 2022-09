El vestido estilo romántico jamás visto en Jennifer Lopez

Fue la mejor ocasión que tuvo Jennifer Lopez para lucir este vestido de lo más tierno. Se han podido ver algunos looks de la cantante y todos muy fieles a su estilo personal. Vestidos lady a cuadros, con flores, más informales y minimal en color negro. Sin embargo, uno en especial es el que se llevó todos los likes en su última publicación.

Jennifer Lopez y el vestido soñado y más tierno

En medio de todas sus apuestas estilosas, Jennifer Lopez se rindió al romanticismo en su viaje soñado con Ben Affleck. Esta vez, la Diva del Bronx optó por un vestido delicado de color blanco y rosa escoces, con unas ligeras puntillas en el escote y en los bordes de las tiras. La moda, desde hace varias temporadas, recae al encanto irresistible de los vestidos románticos en todas sus variantes.

Ya es hora de que los vestidos, como el elegido por la cantante, reivindiquen su posición en la prenda femenina por excelencia. La flamante esposa lo combinó con unas sandalias minimalistas en color marrón.



Jennifer Lopez va compartiendo en su Instagram algunos de sus looks y este en particular, fue de lo más delicado porque se la vio sentada en uno de los carritos que trasladan, tomando un te al que ella misma describió: “Derramando un gran té”.

Jennifer Lopez y su vestido más tierno - Fuente: Instagram @jlo

Otro vestido romántico con el mismo corte

La diva se lo pasó intercalando vestidos en sus días en Capri y también, siguiendo la misma línea, ha escogido un modelo de flores ideal. Alejada de los pantalones de tiro bajo, los tops cortos, las transparencias y los escotes, esta vez su ‘street style’ lo cambió por vestidos más ‘preppy’. Ideal para el clima estacional.

Muy "keep it cute", JLo se metió de lleno en el ‘mood’ del final del verano italiano y ha escogido este vestido mini romántico al que no le faltó detalle, desde el estampado floral hasta los lazos de los tirantes en la zona del hombro.

Jennifer Lopez y el vestido romántico con flores, soñado. Fuente: Woman

No podía faltarle el toque cañero con unos zapatos de tacón y plataforma. El resultado logrado, una vez más, fue ¡Lo más!

¿Cuál de los vestidos de Jennifer Lopez te ha gustado más?

