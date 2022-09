Belinda tiene las zapatillas flúor que son tendencia

La cantante y actriz española Belinda (33) apuesta fuerte cuando se trata del estilo y suele acertar e imponer tendencia. La vemos siempre con accesorios originales, maquillajes llamativos y outfits increíbles en general, pero esta vez, sus zapatillas flúor elevaron el nivel de lo que le conocemos en materia de moda casual ¡una bomba!

El look no dejó pasar ni un detalle: las gafas, también flúor, hicieron un match perfecto que dejó a sus seguidores en redes sociales con la boca abierta. Analizamos el look para que te inspires en esta tendencia y abras tu guardarropas para elegir con qué outfit lucirían mejor las zapatillas flúor de Belinda.



Posando en la entrada de Epcot, Belinda muestra las zapatillas más osadas que hayas visto. Fuente. Instagram @belindapop

Las zapatillas flúor de Belinda que ya son un must de temporada

Las marcas de lujo arrojaron la tendencia a las pasarelas: el calzado deportivo con líneas futuristas, en colores neón y con plataformas. Hablamos de marcas como Givenchy, Versace y Bottega Veneta.

Bastó ese gesto para que las celebridades de todo el mundo adoptaran la tendencia, aunque las más osadas, como Belinda, lo llevan a otro nivel.

La cantante madrileña apuesta fuerte al combinarlo por fuera de los colores neutros y usar sus zapatillas flúor con gafas neón al tono, firmadas por Balenciaga, y unas bermudas color naranja con una camisa básica ligeramente oversize con un estampado leopardo en rosa y azul.

La opción de Belinda es llamativa, glamorosa, potente y alegre, pero sobre todo super audaz.

Como complemento para rematar el espectacular look, Belinda suma un mini bolso amarillo con relieve en rombos y cadena dorada ¡comodidad y estilo se dan la mano!

Una vez más, la estrella de “Bienvenidos a Edén“ está a la vanguardia de las tendencias y es capaz de componer un look casual y cómodo con elementos estilosos que dan como resultado un estilo único, como Belinda. Feliz con su conjunto super llamativo paseando por Epcot en Disney. Fuente. Instagram @belindapop

Y tú ¿Con qué prendas de tu armario combinarías las zapatillas flúor de Belinda?

Puedes imaginarlas con prendas más neutras como un mono negro, un enterito de short en tono beige claro o incluso, con un vestido liberty en tonos rosa pálido o habano.

También puedes lucirlas con un equipo deportivo en tono gris melange o blanco, una pollerita estilo tenis o una minifalda de jean. Sin dudas, estas zapatillas flúor le aportarán el toque de tendencia único a tu look.

Eso sí ¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.