Los looks de Mariana Fabbiani son ideales para las tardes de primavera

Mariana Fabbiani tiene una vibra especial para vestir. A ella le gustan los colores shocking y los looks cancheros que irradian su actitud. Estás características la hacen perfecta para tomarla de inspiración esta primavera.

Algunos la disfrutarán y a otros les dará lo mismo, pero no podemos negar que la primavera ya llegó. Al igual que en cada temporada, tenemos la posibilidad de encontrar nuevas maneras de usar las prendas de siempre en modo primaveral. ¡Estas son las opciones de Mariana Fabbiani!

Como primer outfit, elegimos este look informal de Mariana Fabbiani con jeans pitillo, top blanco, camisa estampada en tonos amarillos con nudo en el bajo y zapatillas blancas con cordones en verde y turquesa.

Cómo dijimos anteriormente, la conductora se decanta por prendas básicas como en este caso los jeans y el top. Para darle más distinción al atuendo, propone la camisa de color vibrante y sus zapatillas con cordones shocking.

Los pantalones anchos con estampas son aliados de lujo para la media estación

Los estampados son una manera de impactar con un look durante la primavera. De puntos, rayas, psicodélico o abstracto como el que usó Mariana Fabbiani, todos son ideales para conseguir un atuendo 10. La periodista se decantó por este estampado en un pantalón palazzo en colores claros como verde, beige y gris.

Para darle el verdadero protagonismo al pantalón, se decantó por un body negro sin mangas y de escote cerrado con un cinto negro y mocasines en el mismo color. Cada vez que pienses en usar un print, trata de combinarlo con prendas que compartan el mismo color.

Los looks monocromáticos están a la orden del día

El jumpsuit se ha transformado en un básico del armario para todas las temporadas. De distintas formas, texturas y colores, tú puedes optar por el que más te favorezca. Por ejemplo, Mariana Fabbiani eligió una monoprenda en beige con mangas holgadas, lazo y pantalones slouchy.

Sus botines animal print marrones fueron el plus que necesitaba este jumpsuit para no convertirse en algo ya visto o soso. Si no quieres usar botas, puedes decantarte por zapatillas con plataformas o sandalias de tacón.

Mariana Fabbiani nos conduce a los looks de primavera que necesitamos. ¡Ya puedes usarlos!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda