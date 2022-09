Tini Stoessel inspira para crear looks cancheros con una prenda casual

Los buzos o hoodies, como también se los conocen, son un ítem infaltable a la hora de vestir día a día. Además de ser cómodos, pueden agregarle estilo a nuestros looks casuales o, por qué no, animarnos a combinarlos con prendas más formales. La cantante argentina, Tini Stoessel es una experta en armar outfits con esta prenda con los que que no solo logra verse relajada sino súper canchera.

Repasemos algunos looks de Tini con maxi buzos para que puedas replicarlos. ¡Toma nota!

Tini ensayando para su show con un buzo XXL.

En este primer outfit, podemos ver a la cantante ensayando con un súper hoodie estampado combinado con un jean cargo oversize, gafas de sol y un gorrito de lana con las letras "TTT", que hacen referencia a su hit musical "La triple T" , el cual lanzó hace ya unos meses.

El estilo de pantalón es tendencia y ha sido elegido por muchas celebrities e influencers. La cantante argentina, es una de ellas. Se los vemos seguido día a día dándole un toque aún más dosmilero al usarlos tiro bajo.

Tini posando junto con su hermano Fran Stoessel. Foto: Pinterest.

En este podemos ver cómo Tini Stoessel combinó un hoodie básico con una maxifalda, una prenda en tendencia actualmente, agregando una mini bag Louis Vuitton, que eleva el look al máximo.

Tini Stoessel con un conjunto casual para cualquier ocasión. Foto: Instagram.

El total black nunca falla, y Tini lo demuestra con este outfit. La cantante optó por un buzo oversize Balenciaga y un pantalón cargo con costuras blancas. Podemos replicar fácilmente este look con cualquier buzo y pantalón negro que tengamos en nuestro ropero.

Los maxi buzo estampados pueden levantar tu look. Foto: Pinterest.

En esta ocasión, el buzo estampado es la prenda protagonista del estilismo. Tini decide combinarlo con pantalones oversize, ideales para viajar cómoda, y gafas para agregarle estilo al outfit.

Ya sabes, si quieres lograr el streetstyle de la cantante exitosa Tini Stoessel necesitas solo un hoodie para lograrlo. No importa si es simple, estampado o de marca, todos vienen bien. Súmale otras prendas o accesorios trendy para elevar tu look. ¡Animate a estar cómoda y canchera!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!