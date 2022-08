Jennifer Aniston usa la falda tubo con estilo elegante y juvenil

A los 53 años, Jennifer Aniston demuestra cómo puede llevar a la perfección la falda tubo con estilo elegante, pero a su vez con un toque juvenil y descontracturado.

La falda tubo o lápiz es una prenda clásica, que vuelve con fuerza esta temporada. Muchas celebridades la han elegido en sus looks. Jennifer Aniston, también apuesta a esta prenda salvadora que derrocha estilo. “La actriz de Friends siempre nos sorprende con sus outfits en los que combina prendas básicas de tonos neutros. ¿Y porque nos sorprende? Las prendas consideradas básicas o clásicas son atemporales y tan versátiles que a la hora de vestirnos, hacen que sea muy fácil combinarlas entre sí. Siempre hay muchísima novedad en la manera en la que podemos combinarlas y así generar algo nuevo con un toque personal. Jennifer logra mostrar eso”, asegura el diseñador y estilista Nacho Herdt @nachoherdt.

La falda tubo o lápiz es un clásico que no pasa de moda. El conjunto de Aniston es perfecto para esos días en que no quieres pensar en qué ponerte.

La falda tubo se puso de moda en la década de los 60, y en ese momento se convirtió casi en un uniforme obligado para ir a la oficina. Hoy es una prenda sensual y elegante que se reinventa. Es perfecta para mujeres mayores de 50, pero no necesariamente debes usarla en una propuesta formal de trabajo. Es una prenda sensual y elegante que puedes aprovechar para looks de día o de noche. Tiene muchas ventajas: es ajustada lo que hace que se marque bien el contorno del cuerpo, el largo generalmente por debajo de la rodilla también resulta muy sentador.

“En este look Aniston combinó una falda tubo en color negro que resalta la cintura y un top sin mangas de hilo gris. Pero como es una mujer a la cual le gusta mostrar piel y verse sexy sin perder la elegancia, elige que sus prendas tengan escotes pronunciados que no muestran de más. Los largos de sus faldas por lo general son arriba de la rodilla. Sin duda es un conjunto que resalta su figura y la hace verse espectacular”, comenta el estilista.

Victoria Beckham también está dentro del club de fans de las faldas tubo o lápiz. Las usa lisas, estampadas con cuadros y de piel. La clásica falda de tubo negra resulta una apuesta segura, que te permite combinarla con jerséis, blusas o camisetas.

La actriz combinó la versátil falda tubo con un top sin mangas de hilo gris, que le permite verse sexy sin perder la elegancia.

“El conjunto elegido por Jennifer Aniston es de esos que nos puede salvar de cualquier apuro o para esos días en los que no tenemos tiempo, o simplemente no queremos pensar qué ponernos en las mañanas. Podemos utilizar estos dos básicos y combinarlos con un blazer oversize y stilettos para una reunión de trabajo”, afirma Herdt. Si quisieras usar estas dos mismas prendas para un almuerzo casual van perfecto con unas zapatillas blancas y una chaqueta de jean. Para la noche el experto en moda aconseja: “En la noche sería ideal una campera de cuero y en los pies sandalias negras, botas y por qué no unas Converse que hacen que el look sea mucho más roquero y cómodo para ir a un bar”.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.