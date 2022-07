Zaira Nara y sus looks de noche más sensuales

Wanda y Zaira Nara son la dupla de hermanas argentinas del momento. En viajes a lugares como París o Ibiza, nos muestran cómo hay que vestirse en esos destinos lujosos. Zaira es la encargada de enseñarnos cuáles fueron sus looks nocturnos en este último viaje con su hermana Wanda.

Estar en una zona con playa y vestir de fiesta es algo un poco complicado. Por suerte, Zaira Nara nos ofrece sus looks de noche para que nos inspiremos en ella antes de preparar la valija rumbo a un destino tropical.

Zaira Nara mezcla el glamour de los brillos con el relax del traje de baño. Foto: Instagram.

Los brillos no pueden faltar pero ¿cómo se unen playa con algo tan sofisticado y chic como los brillantes? Zaira Nara tiene la palabra final con este bellísimo vestido dorado de escote en V, espalda al descubierto y gran tajo lateral combinado con una bikini negra de brillos también.

Apenas miras este vestido, te lo imaginas en una gran alfombra roja llamando la atención de todos. La modelo decidió llevarlo a un ámbito tropical combinándolo con un traje de baño y permitiendo que el vestido se viera más informal y menos glamoroso.

Las transparencias son infaltables en tu valija de viaje para la playa. Foto: Instagram.

Las transparencias también dicen presente en la playa siempre. Un vestido blanco o una camisa XXL, las transparencias llaman la atención ya sea si estás dentro o fuera de la playa. En este caso, Zaira Nara decidió llevarlas fuera de la playa con un vestido negro de cristales semitransparente en el cual se visualizaba un body negro debajo.

Aunque en esta ocasión la modelo llevó unas sandalias de tacón, tú puedes restarle formalidad con unas sandalias bajas con apliques o unos kitten heels negros que tienen un tacón pequeño pero que ayuda a darte más altura.

Zaira Nara aplica transparencias + brillos y logra este espectacular look. Foto: Instagram.

Y como nombramos la camisa XXL, esta no podía faltar en el bolso de Zaira Nara. Además de llevarla a la playa, la conductora la combinó con unas leggins negras translúcidas con brillantes que hacían juego con su bralette negro. El toque de color lo pusieron sus zapatos rosado chicle con tiras en los tobillos.

Si quieres verte más estilizada, prueba con unos stilettos negros que no solo harán juego con todo tu look, sino que también, al no tener cintas en los tobillos, tus piernas lucirán más largas y no se cortarán hacia el final.

Zaira Nara disfruta de la noche ibicenca con sus looks nocturnos. ¡Arma tu valija y no olvides los brillos y las transparencias!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!