Galilea Montijo propone la falda negra como el must-have del verano

Para las que no la conocen, Galilea Montijo es una de las presentadoras mexicanas más conocidas. Con sus looks nos demuestra lo mucho que sabe de moda que hasta tiene en su poder el crear algunas tendencias como, en este caso, la falda negra.

Algunas estarán de acuerdo y otras no tanto en que la falda negra es un básico del armario. Para nosotras sí lo es tanto que no puedes salteártelas ni pretender que no existen. Como prueba, tenemos los outfits con falda negra que nos regala Galilea Montijo.

Galilea Montijo nos presenta el outfit ideal para una noche de verano. Foto: Instagram.

Para las que quieren atreverse a un estilismo más nocturno o de fiesta, no pueden perderse esta falda negra satinada de Galilea Montijo. Si no encuentras satinada, puede ser de encaje, lencera o de terciopelo, que también variará según la temporada en la que estés.

La conductora llevó su falda negra junto con un crop top de lentejuelas plata y unas sandalias de plataforma negras con tiras en el tobillo. Recuerda que este tipo de plataformas son un must-have esta temporada y puedes llevarlas con jeans, faldas, shorts y pantalones.

Las faldas con grandes cortes son las favoritos de la presentadora mexicana. Foto: Instagram.

La falda negra también puede ser osada y muy sensual según Galilea Montijo. La presentadora usó una falda negra de vinilo con un gran corte lateral junto con una blusa estampada con hombreras redondas y sandalias negras con aplique de plumas y tiras en el tobillo.

En este caso, te recomendamos que si vas a usar una falda con corte lo mejor es que lleves unas sandalias o tacones sin tiras en el tobillo, con el fin de que tus piernas luzcan más largas y estilizadas.

Galilea Montijo se anima a la falda de terciopelo ycon un crop top extra jugado. Foto: Instagram.

Como ya dijimos, la falda negra es un básico que tú puedes elegir del material que quieras. Esta vez, Galilea Montijo eligió una falda de terciopelo junto con un sensual crop top con cintas debajo del busto y en el cuello, sandalias con aplique de moño brillante y chaqueta de denim con bordados de flores.

Aunque tal vez la chaqueta desentone un poco con todo la mística del look, nosotras hubiésemos preferido ver a la conductora con una chaqueta de cuero para darle un aire más rockero, minimalista y juvenil al atuendo.

Galilea Montijo lleva las faldas negras que todas necesitamos este verano, por y para siempre. ¿Ya tienes la tuya?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!