Débora Plager y los consejos para llevar brillos en sus looks de invierno

Débora Plager es una de las comunicadoras televisivas más elegantes de nuestro país. Con su inteligencia y seriedad ha conquistado el corazón de sus seguidores. Sus looks también dan de qué hablar y esta vez nos centraremos en su capacidad de elegir prendas con brillos para usar durante todo el día.

No hay una sola manera de llevar brillos. La mayoría piensa que solo puede llevarse en vestidos para una fiesta, pero por suerte, Débora Plager nos da a elegir distintas piezas clásicas con este plus brillante en estos siguientes looks.

Pantalones

Débora Plager resalta con este pantalón brillante en plata y un simple cárdigan blanco. Foto: Instagram.

Los pantalones brillantes se han convertido en una tendencia 2022. Personajes como Sara Carbonero en España los han llevado en distintas tonalidades y Débora Plager también se une a esta moderna tendencia con estos pantalones plateados cuajados de lentejuelas.

Aunque luzca como un pantalón para usar de noche, la conductora los reversionó con un cárdigan blanco de punto y unos stilettos blancos. Haz como ella y decántate por un sweater o camisa y tapado, y obtendrás un look perfecto para el día a día.

Top

Elegir algo brillante no significa look nocturno solamente. Puedes llevar piezas con brillo durante todo el día. Foto: Instagram.

Ver tops, sweaters o crop top brillantes es mucho más común que encontrar pantalones brillantes. De igual manera, solemos usarlos de noche con minifaldas, shorts o pantalones ajustados para darle más sensualidad al outfit.

Débora Plager insiste en que los brillos se usen de día también ,como en este atuendo en donde eligió unos pantalones negros wide leg con cinto negro ancho con hebilla dorada y un top de mangas largas y cuello alto dorado. A esto, puedes agregar un blazer negro y botas negras y ¡tendrás un look listo para la oficina!

Traje

Débora Plager apuesta a un total look brillante con un traje azul de lentejuelas. Foto: Instagram.

El traje brillante llama mucho la atención según el color que elijas y cuán brillante sea. Débora Plager opta por uno en color azul con pantalones mom y blazer repletos de pedreria junto con un top negro y sandalias negras con tiras.

Si lo vas a usar para el día, recomendamos llevar el blazer o el pantalón, sino será demasiado. Los pantalones puedes combinarlos con una camisa blanca y blazer blanco o azul pero sin brillos, mientras que al blazer puedes combinarlo con un total look en negro para que sea la chaqueta la que resalte.

Débora Plager destierra los mitos sobre los brillos durante el día y nos da tres looks fabulosos para que los usemos. ¿Qué les parece esta idea?

* Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!