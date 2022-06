Se inspiró en pandemia y creó una marca que se impuso a nivel nacional

Costanza Pelegrina es la creadora de la marca de ropa “Luá”. Luá se caracteriza por sus buzos intervenidos a mano, que son pura originalidad y autenticidad. Ella es fotógrafa y una aficionada de la pintura y la moda. En esta nota nos va a contar qué fue lo que la inspiró a crear su marca.

La marca comenzó a principios de la cuarentena. “Buscando ideas para hacer, mientras estábamos encerrados, se me ocurrió pintar ropa pero no sabía qué ni de qué manera para que no fuera convencional como todo lo que había visto. Así que empecé a

investigar sobre moda, tendencias, artistas, pinturas, desfiles, películas, etc. Empecé a sacar ideas de cualquier estímulo visual que encontraba. Compré 11 buzos blancos para probar todo tipo de técnicas, empecé a pintarlos y me sentí muy natural haciéndolo. Me dejé llevar en todos los buzos que pinte y me enamoré del primer buzo que pinte. Me demoré una semana en terminarlo y se llamó YO”, explicó Costi.

Foto: Constanza Pellegrina

Tanto su marca como sus clientes tienen una personalidad muy creativa y original. “La persona que lleve Luá no tiene que tener miedo a sobresalir con lo que lleve puesto, tiene que ser auténtico o auténtica, y obviamente, le tiene que gustar lo imperfecto. Luá se caracteriza por ser desprolijo y desproporcionado porque así soy yo y así fluye mi creatividad pero se que a muchas personas les puede incomodar”, añadió.

“Me inspira muchísimo el cine, las paletas de colores que son utilizadas y el estudio de personaje, me hace centrarme en pensar cada buzo, para que ninguno sea igual. Encuentro inspiración en casi todo lo referido al arte, naturaleza y cotidianeidad”, explicó.

“Me gustaría llegar a todo el mundo, que todos puedan tener un buzito único y sea super distintivo.También sueño con un pequeño local/taller donde pintar y poder tener los buzitos expuestos para probar y que conozcan como trabajo. También tengo algunas ideas para hacer interactuar a las personas con la ropa pero no adelanto por que creo que puede darse dentro de muy poco”.

Colección Luá. Foto: Costi Pelegrina

¿Qué diferencia tus buzos?

Creo que lo que diferencia a Luá de otras marcas es que son pintados a mano, pareciendo estampa, que jamás sale uno igual a otro y, además, trabajo talles hasta el XXXXL, siendo más inclusivo que muchas marcas que conozco que solo trabajan hasta el XL. También que son dibujos muy propios, por más de que muchas veces dibuje, por ejemplo, obras de arte siempre intento que tengan mi impronta, digamos no intento “copiar”.

¿Qué has logrado con la marca?

Definitivamente logré mucho más de lo que había esperado. Llegué a charlar con famosos como Stefi Roitman sobre mis buzos. También llegué a influencers y fotógrafos que soñaba con conocer, eran mi inspiración a la hora de hacer fotos y hoy trabajo con ellos. Y lo más importante, considero que logré que a las personas les guste y les llame la atención lo que hago.

¿Como ves la moda a corto plazo con el auge de la moda sin género?

Me parece una propuesta excelente, innovadora y muy cómoda para todos. Siempre fue muy difícil encontrar en los locales de ropa de niñas/adolescentes, por ejemplo, prendas que nos quedaran acorde al cuerpo y a lo que estaba de moda. Muchas veces me encontraba comprando ropa de hombre ya que era más holgada y más cómoda. Es muy fácil ahora comprar, ya no existe esa diferencia y toda la ropa es para todos, además encontramos mucha más variedad de talles y hace que sea más inclusivo.

¿Cuánto ayudó tu carrera de fotografía a lo que mostras en Luá?

Muchísimo, definitivamente me impulsó a hacerme conocer en las redes. Cuando vivía en Buenos Aires trabajé en producciones de fotos con personas referentes, en cuanto a música y modelaje, que me ayudaron con contenido y publicidad para la marca, haciéndome llegar a un público súper amoroso y que les encantó la propuesta de usar cuadros en la ropa.

Además, a la hora de mostrar las prendas, tengo la herramienta clave que es la fotografía.

¡Muchas gracias Costi por la buena onda!

¡Clickea aquí para conocer los productos de Luá!