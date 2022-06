Cut out, el encargado de hacer un look juvenil

Hablamos de cut out cuando se trata de prendas con cortes estratégicos que, con sus aberturas, le da un toque juvenil a los looks y favorecen a distintos tipos de siluetas. Esta tendencia se instaló el verano pasado pero este invierno se aferró más que nunca para quedarse en las próximas temporadas.

La moda del 2022 se arriesgo de nuevo por los recortes en las prendas, must have muy visto y amado en los 90'. Cantantes como Jennifer Lopez, Tini Stoessel, Emilia Mernes, entre otras, optan por esta tendencia y dan de qué hablar.

El cut out es muy versátil y atemporal. Es perfecto para incorporarlo en looks de noche, y hacerlos más informales. y también para outfit de día, convirtiéndolos en más juveniles. No importan los años que tengas, es ideal para cualquier edad, sólo elige las aberturas en los lugares que te sea más cómodo mostrar.

En Mdz Femme te enseñaremos a cómo combinar esta súper tendencia.

En Vestidos

Emilia Mernes con un vestido cut out para una cena formal. Foto: Pinterest.

Esta temporada, el vestido ideal para una cena formal es con transparencias, ombligo a la vista, tajo en la pierna, con una sola manga y muchos detalles más que no puedes dejar pasar. No olvides de matchearlo con accesorios dorados porque le dan el toque perfecto para lucir espléndida.

En pantalones

No hay nada más juvenil que un pantalón cut out. Detalles, como bolsillos al descubierto, aberturas con argollas en el medio y recortes en formas simpáticas, le dan el toque canchero a tu outfit. Es perfecto para usarlo con unas zapatillas, una polera y un blazer. ¡No los vas a poder dejar de usar!

Los pantalones fueron tendencia en el street style. Foto: Pinterest.

En escotes

En camisas, remeras y sweaters es muy trendy. No va más el escote redondo, ni en V. Ahora es mucho más grande y jugado. Tiene diversas posibilidades para mostrar la piel. Es ideal para combinarlo con un jean, un trench y unas botas. ¡Los recortes son todo lo que queremos en esta temporada!

Bella Hadid con una camisa con recortes. Foto: Pinterest.

Anímate a lucir tu piel con estos recortes. No puedes dejar pasar el must have de la temporada porque te rejuvenece.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!