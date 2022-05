Gabriel Lage contó cómo llegó la reina Letizia Ortiz a usar un vestido suyo

Letizia Ortiz eligió un vestido del diseñador argentino Gabriel Lage para una importante cena de gala. Pero eso no fue todo, y como una prueba más de que el talento argentino puede trascender cualquier frontera, la prensa internacional aplaudió de pie la pieza. Lo entrevistamos y contó a MDZ Femme cómo llegó una creación suya a la reina consorte de España.

Gabriel Lage, siempre amable y súper humilde, nos atenció exultante. "Sabrás por qué te llamamos"; le dijimos, y río. "Estoy que se me sale el corazón de alegría", contestó. Inmediatamente quisimos saber cómo llegó una creación suya a la reina Letizia y nos dijo que fue por una conjunción de factores.

La Reina Doña Letizia lució un traje de noche con escote barco, mangas con destacada terminación en campana y falda con suave evasé.

Por un lado, los vestidos de alta costura de Gabriel Lage, desde hace 3 años, están en un reconocido show room español, importados directamente desde Argentina, con una producción 100 por ciento local.

Por otro lado, "tuvimos la suerte de vestir a Juliana Awada cuando, como primera dama, asistió a una visita de Estado a los reyes de España. Allí Letizia nos descubrió y sin dudas fue el puntapié inicial, eso tuvo que ver, porque Juliana me contó que la reina le halagó mucho el diseño", así como también lo hizo toda la prensa internacional, en su momento.

En 2017, Juliana Awada luciendo un Lage junto a Letizia Ortiz.

¿Vos creés que es suerte?, le preguntamos citando la palabra que usó al comenzar su anterior respuesta. Nuevamente rió y dijo que eso se lo resaltan muchas personas. "Yo siempre digo 'suerte' y me corrigen. Es mucho trabajo, es hacer las cosas bien, pero también es un poco de suerte que alguien importante se ponga una prenda tuya y que la prensa y los críticos de moda lo resalten a tu favor".

Noticias Relacionadas Gabriel Lage, el diseñador que está orgulloso de haber vestido tanto a Fabiola Yañez como a Juliana Awada

En esta publicación, se puede ver una de las fabulosas críticas que recibió el look de Letizia Ortiz en una de las cuentas de Instagram en honor a ella, que tiene más de 169 mil seguidores:

Letizia Ortiz, ¿tomó a Lage por sorpresa?

Gabriel Lage nos contó cómo se enteró de que Letizia Ortiz había usado un vestido firmado por él. "Hay un protocolo bastante cerrado, que es lógico, y sabíamos que había una pieza nuestra seleccionada para la reina Letizia. Pero sólo eso. No sabíamos cuándo sería usada ni mucho menos para qué evento. Así que fue una doble sorpresa porque es una gala muy importante, de las más importantes del año -la cena de gala que los reyes ofrecieron en honor al emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, la jequesa Jawaher Bint Hamad bin Suhaim Al Thani en el Palacio Real-. Entonces el placer es doble, que nos haya elegido y que sea para esa ocasión".

El diseñador argentino, desde su lujoso atelier en Recoleta, nos contó que se siente "súper orgulloso, se me sale el corazón del pecho. Ayer fue una cosa increíble, me llamaban de todo España. Y anoche hablaba con mi socio y le decía 'creo que no nos damos cuenta a lo que llegamos desde un país en el que las cosas son muy difíciles. Que no se mal entienda esto -aclaró-, pero estamos muy lejos: no soy un diseñador francés o italiano, estamos en la otra punta. Y además la alta costura en Argentina es muy difícil".

"Siento orgullo por el buen trabajo, por el buen equipo de gente que tengo. No me caben dudas de que si se sueña y se trabaja para eso, ahora que está bastardeado este tema, se puede lograr lo que uno desea".

Esa exaltación también tiene que ver con lo personal. Es que siempre, de una u otra manera, nuestra historia personal nos marca a fuego. Él es hijo de un sastre español que siendo muy joven se vino a vivir a Argentina y nunca pudo regresar a su país. Murió cuando Gabriel tenía 16 años. Por eso, esto también "es un tributo a mi padre. Él me inculcó España, me la supo mostrar de una manera increíble -con ese amor por la patria que los españoles sienten y transmiten como nadie más- y cuando llegué a España por primera vez, la viví como si la conociera. Es una devolución a él, espero que eso de que no se van sea verdad y nos esté viendo desde algún lugar".

"Si nos apoyaran más, los diseños argentinos estarían desparramados por el mundo"

Gabriel Lage contó que visten a muchas estrellas españolas. La presencia de sus creaciones, por ejemplo, en la entrega de premios Goya ha sido muy fuerte en los últimos años. Pero esto "es muy importante para la moda argentina, no solo para mi. Tener diseñadores como Benito -Fernández-, que viste a Máxima -Zorreguieta-, así como esto que pasa con nosotros, creo que le da importancia a la moda argentina en el mundo. Ojalá nos sintamos más apoyados y podamos llegar más lejos. Hay mucho talento".

El diseñador se explayó más sobre la falta de apoyo que siente y dijo que "Argentina tiene malas condiciones desde hace muchísimos años para esto. A veces el lujo no está bien visto, lamentablemente, y son muchos los argentinos que trabajan en esto con mucho amor".

El vestido de Letizia Ortiz fue Realizado en base de tul, con hilos formando dibujos arabescos en color champagne rosado, iluminados con imprimé laminado platino y con bordado en cristales.

Paradójicamente, dijo que después de la pandemia se quedó con poco personal, ya que por distintos motivos varios empleados suyos dejaron de trabajar en el atelier, y hasta hoy no logra reemplazarlos. Además, "nos cuesta mucho conseguir los insumos, siempre necesitamos intermediarios, no podemos trabajar directamente. Si bien la industria textil es grande, la de alta costura no. Necesitamos otros insumos que nos son difíciles de traer".

"Si así logramos lo que logramos, imaginate lo que seríamos si nos abrieran las puertas. Imaginate sin trabas, la moda argentina estaría desparramada en el mundo", dijo deseando que no sea una utopía. Lage apuesta a que en Argentina haya, por ejemplo, turismo de moda, que vengan a nuestro país a comprar creaciones exclusivas, como sucede en Madrid. "Ojalá que esta visibilidad sirva".

Gabriel Lage: "Siempre trato de poner 'industria argentina' en cada una de nuestras publicaciones. Me gusta que se sepa que en Argentina también se puede. No tenemos nada que envidiar".

Quiere crear en Madrid un pequeño atelier, con muy poca gente en costura, para poner otro pie en España, pero empezar de a poco y haciendo algo muy pequeño, ya que su idea es fortificar sus creaciones desde Argentina hacia el mundo. ¿Eso es netamente por amor al país?, se le consultó. "Sí, y es una decisión, en España siempre me dicen '¿cómo no te venís?' No, yo tengo mi clientela, vivo tranquilo. En Argentina ningún diseñador se vuelve millonario, porque tenés que reinvertir, las prendas no se venden a los mismos valores que en Europa, pero trabajo bien, no me puedo quejar. Me gusta disfrutar del éxito, pero acá".

"Las personas que trabajan conmigo son de la familia. La idea es poder seguir haciendo prácticamente todo en Argentina y algunas cosas en España, pero poder exportar de Argentina a España. También es por responsabilidad, tenemos un equipo de 30 años con la camiseta puesta, que trabaja con amor y con una calidad, calidad que no tiene nada que envidiarle a los mejores del mundo", siguió.

De hecho, en el showroom español donde se exhiben sus creaciones, siempre resaltan la calidad de las prendas de Gabriel Lage. "Se necesita una mano, esa que que logra que la caída de un vestido sea fabulosa, y eso son muchos años de trabajo. Yo siento amor, pasión y respeto por quienes lo hacen. No desarmaría todo lo que construí en Argentina, salvo que no me quedara otra", concluyó