Jennifer López muestra cómo llevar minifalda con botas altas

La combinación no puede ser más explosiva: vestido rojo, super al cuerpo, con minifalda más botas altas con tacón aguja. Si a eso le sumamos que quien lo lleva es Jennifer López la fórmula resulta irresistible. Pero más allá de que no todas podemos ser Jennifer, sí podemos tomarla como faro para incorporar uno de los calzados tendencia 2022 y animarnos a usarlos: las botas de caña alta con tacón aguja. También cuenta la actitud con que llevamos la prendas: a los 52 años Jennifer López luce mejor que a los 20, ella lo siente y eso se nota. “Noche de chicas”, puso en el comentario del posteo que acompañó esta foto y los millones de likes no tardaron en llegar.

Las botas que son tendencia este 2022 son las botas guinda, de caña alta, con punta de pico y tacón de aguja. Se llevan para looks arreglados, como el de este impactante vestido rojo que eligió Jennifer López, pero también pueden ir perfectas con un estilo más informal como un vestido tejido de punto.

Para una salida de chicas Jennifer López eligió este look impactante: vestido rojo, al cuerpo, minifalda y botas de caña altas con tacones aguja.

Estas botas de caña alta se usan todo el año, ya no son algo exclusivo de otoño o invierno. Y son una alternativa tanto para el día como para la noche. Otro ítem de super de moda en el look de Jennifer López es la minifalda, que junto a los microshorts son una tendencia 2022 que hemos visto en las pasarelas y también en las alfombras rojas de premios.

En la opción más informal para llevar botas altas Jennifer López logró el equilibrio perfecto al combinar unos microshorts con una chaqueta oversize y unas botas de caña alta modelo Adalynn Boot, de su colección con DSW. Otra ventaja de las botas de caña alta con tacón aguja es que estilizan y suman elegancia a cualquier look. Además no pasan de moda, es una inversión que vale la pena hacer y sumar a tu guardarropas porque siempre quedan bien.

Otra propuesta más informal para llevar botas de caña alta: con microshorts y chaqueta oversize.

Cuando se trata de llevar tacones de aguja, Jennifer Lopez es toda una institución en lo que se refiere a llevar tacones aguja. Los elige en sandalias, stilettos, botas, siempre son garantía de glamour.